El PSOE achaca a Feijóo "cinismo" e "irresponsabilidad sin límites" por cuestionar las elecciones con la 'ley de nietos'

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha achacado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un "cinismo" y una "irresponsabilidad sin límites" por "poner en cuestión" el sistema electoral español a cuenta de la conocida como 'ley de nietos'.

En una rueda de prensa en el Congreso, López ha descalificado, por "estrambótico" el auto del Tribunal Supremo por el que se suspende cautelarmente el derecho a voto de los nacionalizados en aplicación de la Ley de Memoria Democrática que no demuestren sus vínculos con el exilio republicano.

A su juicio, es una "barbaridad" quitar a quien ha obtenido la nacionalidad un derecho "inherente" a la misma como el "sagrado" derecho de sufragio.

Y a continuación, ha acusado a Feijóo de practicar una "irresponsabilidad política de dimensiones históricas" por cuestionar" desde el "trumpismo puro y duro" el sistema electoral español, al que se ha referido como "la joya de la corona" y que ha definido como uno de los que gozan de "más garantías, limpieza y escrupulosidad democrática".

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"Ponerlo en cuestión es una barbaridad absoluta y lo hace desde un cinismo sin límites", ha dicho, recordando que su etapa de presidente de la Xunta de Galicia, el ahora líder del PP viajó a Argentina para prometer que daría la nacionalidad, "por supuesto con derecho a voto" a los descendientes de emigrantes españoles.

"Alguien tan irresponsable no debiera gobernar este país", ha rematado López, antes de recordar que los primeros nacionalizados por la llamada 'ley de nietos' ya pudieron votar en las elecciones generales del PP que ganó el PP, también en el voto exterior. "Pero ahora, por competir por Vox, cambia de posición y lo pone todo en cuestión, incluido el propio sistema democrático", se ha lamentado.