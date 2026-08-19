El PSOE acusa a Feijóo de ir a Ceuta para "echar gasolina a la crispación" y "hacer campaña" con "fines partidistas"

Archivo - El presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la secretaria de organización, Rebeca Torró Soler (i), durante la reunión del Comité Federal del PSOE, en la sede nacional de la calle Ferraz, a 27 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de acudir a Ceuta este miércoles para "echar gasolina a la crispación" y "hacer campaña utilizando las instituciones" con "fines partidistas" alejados del "bien común".

"Una vez más, el PP ha vuelto a subirse a la ola del bulo y del miedo a través de peligrosos discursos que alientan el odio", ha trasladado el PSOE a través de un comunicado en el que señala a los 'populares' por haber ignorado las "responsabilidades de un partido de Estado".

Los socialistas responden así a la comparecencia de Feijóo de esta tarde junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, desde la ciudad autónoma, en la que ha exigido el retorno de "todos" los inmigrantes que llegaron desde Marruecos el pasado 30 de julio de manera irregular, incluyendo a menores de edad, y ha anunciado que llevará al Tribunal Supremo la decisión de los ministros de no comparecer en el Senado hasta haberlo hecho primero en el Congreso.

Un discurso por el que los socialistas acusan a Feijóo de querer "dinamitar el bienestar social" para "sacar rédito político de cada emergencia" y "a costa del sufrimiento de los mismo de siempre". "Es incompatible con intentar aspirar a gobernar una España plural, humanitaria, que respeta y que convive poniendo en el centro los derechos humanos", han añadido desde Ferraz.

"El PP ha vuelto a subirse a la ola del bulo y del miedo a través de peligrosos discursos que alientan el odio". En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, la secretaria de organización, Rebeca Torró, ha insistido este miércoles en que el líder del PP "solo busca la foto" con un "patriotismo de hojalata" y no "ayudar" a los ceutíes.

Durante su intervención, Feijóo ha reclamado también al Gobierno central que asuma el "mando único" de la situación en Ceuta. Una petición a la que los socialistas han respondido culpando a los 'populares' de no cumplir con sus competencias autonómicas y dedicarse a "pasar la pelota de la responsabilidad cuando vienen mal dadas", como ha sucedido --según el PSOE-- con los incendios de este verano.

En contraposición, han afirmado que continuarán ofreciendo "certidumbres, soluciones y política útil, la que sirve para mejorar vidas, transformar realidades y seguir avanzando, que es lo que la gente necesita".

Y ha instado al líder de la oposición a "ofrecer explicaciones" sobre "el juego del Monopoly en Madrid" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y del "escándalo del ático valorado en 6,3 millones de euros". "Las seguimos esperando", han concluido.