El PSOE acusa al PP de un "nuevo incumplimiento" del Reglamento del Senado por no permitir hablar a Óscar López

El vicepresidente Primero del Senado, Javier Maroto, observa el Reglamento del Senado durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha elevado este martes una queja formal a la Presidencia del Senado que ostenta al PP al entender que ha cometido un "nuevo incumplimiento" del Reglamento del Senado por no permitir hablar al ministro Óscar López durante la sesión de control al Gobierno.

Ha sucedido durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, cuando el senador del PP Juan Sanz Vitorio ha dirigido una pregunta al ministro Óscar López. El parlamentario 'popular' ha hecho su alocución y el ministro le ha respondido.

Sin embargo, el senador del PP no ha hecho uso de su segundo turno de intervención, por lo que el vicepresidente del Senado, el 'popular' Javier Maroto, que en ese momento estaba presidiendo el Pleno, ha decidido no darle la palabra al ministro argumentando que como Sanz Vitorio no ha hablado, no puede haber turno de réplica por parte de un miembro del Gobierno.

Esto ha provocado numerosas quejas por parte de la bancada socialista e incluso el portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha tomado la palabra para quejarse de la actitud de Javier Maroto, mientras que el 'número dos' del Grupo Popular, Javier Arenas, ha defendido al vicepresidente del Senado.

Por su parte, Maroto se ha escudado en la decisión de los servicios jurídicos del Senado.

Sobre este tema se ha pronunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en declaraciones posteriores en el pasillo del Senado. Ha criticado que no se le permitiera intervenir durante la sesión y ha asegurado que el Reglamento del Senado le otorgaba la posibilidad de hacerlo.

Según ha explicado López, al haberse anunciado un segundo turno por parte de un senador 'popular', la Presidencia debería haberle preguntado si deseaba hacer uso de su derecho de réplica. "Lo que no entiendo es por qué el PP me cita aquí si luego tiene miedo a lo que diga", ha afirmado.

Los socialistas hacen alusión al artículo 84.4, en el que se asegura que los miembros del Gobierno podrán intervenir siempre que lo solicitaren por un tiempo máximo de diez minutos, salvo que el Reglamento establezca uno diferente.

También aducen el artículo 167.2, que señala que en las preguntas orales, el senador interrogante y el ministro afectado dispondrán cada uno de tres minutos como máximo para los dos turnos que les corresponden, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el 84.4. *Que el senador interrogante no haya ejercido su derecho a segundo turno no debería impedir al ministro utilizar sus turno de tres minutos.

"No tiene sentido que pidan cuentas al Gobierno en una sesión de control, y que se le niegue la palabra al Gobierno cuando va a dar cuenta de su gestión", denuncia el PSOE en un comunicado.