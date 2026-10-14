El PSOE alerta de que el PP quiere "privatizar" las pensiones y pedirá "sacrificios" a los jubilados

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), durante un acto de precampaña del PSOE, en La Térmica Cultural de Ponferrada, a 11 de octubre de 2026, en Ponferrada, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha advertido este miércoles de que el PP de Alberto Núñez Feijóo pretende "privatizar" el sistema público de pensiones y pedirá "sacrificios" a los jubilados si gobiernan después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los socialistas lanzan esta acusación tras unas declaraciones de la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, que este martes dijo que el sistema "va a colapsar" por lo que propone "ser valientes a la hora de tomar decisiones" y considera que "el modelo actual hay que cambiarlo".

No obstante, el mismo martes Feijóo prometió que revalorizará las pensiones conforme al IPC si llega a La Moncloa y "en ningún caso" va a cuestionar el sistema público de pensiones. Además, se comprometió a "garantizar" el futuro de las pagas de jubilación para los jóvenes.

UN MODELO DE RECORTES

En todo caso desde Ferraz consideran que el PP "empieza a enseñar su verdadero modelo de pensiones" y considera que su proyecto se basa en "recortar y destruir derechos". "Ya sabemos quiénes serán los primeros a los que Feijóo pedirá sacrificios: a los pensionistas", han señalado en un comunicado.

En la misma línea, reprochan a Feijóo que presente como propuesta electoral una medida que ya está en la ley, la revalorización anual de pensiones conforme al IPC y que no ha apoyado en el Congreso. "Lleva ocho años no apoyando las subidas y ahora pretende vender como promesa lo que ya está garantizado", reprochan.

Por el contrario defienden que el Gobierno de Pedro Sánchez ha "garantizado por ley" el incremento de las pagas y además ha elevado 'la hucha de las pensiones' desde los 5.000 millones de euros que tenía en 2018 a los 20.000 millones actuales. "Mientras ellos hablan de sacrificios, nosotros protegemos las pensiones y reforzamos el sistema público", apuntan.

"YA SE OYE LA MOTOSIERRA"

En el PSOE consideran que los pensionistas "ya han hecho suficientes sacrificios a lo largo de su vida" y "no necesitan que Feijóo venga a pedirles más".

"Que quede claro: cuando el PP dice que el sistema de pensiones necesita una reforma, habla de privatizarlo, como sus socios de Vox", ha lanzado la secretaria de Organización, Rebeca Torró, en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

La 'número tres' del partido dice que "Feijóo y los suyos quieren sacrificar el sistema de pensiones" y piden a los ciudadanos que lo tengan en cuenta cuando acudan a votar el 29N.

La secretaria de Igualdad del partido, Pilar Bernabé, considera que detrás de las palabras de Muñoz están "los sacrificios que anunciaba Feijóo". "Ya se oye la motosierra y suena cerca de las pensiones", señala.

ÓSCAR LÓPEZ, PUENTE Y ARCADI ESPAÑA

En la misma línea se han pronunciado varios ministros del PSOE como el titular de Transformación Digital, Óscar López, que considera que el principal partido de la oposición "está insinuando que privatizaría las pensiones como pide Vox".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que también tiene asiento en la Ejecutiva Federal socialista avisa a los posibles votantes de PP y Vox de que estas formaciones están hablando de "cargarse" el sistema público de pensiones. "Luego que nadie se llame a engaño", ha apuntado en un mensaje en X.

Finalmente, el ministro de Hacienda, Arcadi España, --secretario de Transporte sen la Ejecutiva Federal-- también ha cargado contra el PP al afirmar que "el redactor del programa electoral" de los 'populares' es Vox, un partido que, a su juicio, dice que hay que ir a un "sistema mixto de pensiones" que hay que "reformular" siguiendo el modelo de capitalización de Chile impulsado "por la derecha y la extrema derecha" con un "resultado" que después se vio.

Así, ha afeado las palabras de la portavoz parlamentaria del PP. "A mí se me hiela un poco la sangre solo de pensarlo", ha afirmado el ministro en una entrevista en 'TVE', en la que también ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los pensionistas y ha puesto en valor que, con el Gobierno de Pedro Sánchez, "ha subido la pensión media de jubilación un 43%".