El PSOE aplaude el acto de Rufián y Montero aunque espera que el resto de la izquierda también esté incluida

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián (i), y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ve con buenos ojos el acto conjunto que van a celebrar el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos Irene Montero para reflexionar sobre el futuro de la izquierda, aunque insiste en la unidad de todas las formaciones a la izquierda del PSOE.

"La articulación de la izquierda del PSOE es importante, tienen que hacerlo de forma que sean capaces de rentabilizar lo más posible a las personas que no quieren votar al Partido Socialista pero son de izquierda", ha indicado este jueves en un desayuno informativo.

La 'número dos' del Gobierno y del PSOE ha hecho estas declaraciones respecto al acto de Rufián y Montero en Barcelona el próximo 9 de abril en el que también estará el exdirigeente de los Comunes Xavier Domenech.

Allí van a exponer ideas sobre la situación del espacio progresista aunque sin implicaciones sobre alianzas electorales, según trasladan fuentes de la formación republicana a Europa Press.

En todo caso, Montero se ha mostrado partidaria de que el resto de formaciones de izquierda también estén incluidas: "Vamos a ver lo que ellos programan, pero eso no es una mala noticia si lleva consigo que Sumar y el resto de formaciones políticas de izquierdas estén también bajo ese paraguas", ha manifestado.

No obstante ha apuntado que "les corresponde a ellos" y le consta que "es difícil" aunque ha reiterado su deseo de que haya unidad en las fuerzas de izquierda para rentabilizar el voto. "Ojalá", ha indicado.