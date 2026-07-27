El PSOE apunta a CCAA del PP por los incendios y asegura que tienen recursos: "En lugar de llorar hay que administrar"

1107202.1.260.149.20260727141320 La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva Federal. - EVA ERCOLANESE

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido que las comunidades autónomas gobernadas por el PP cuentan con recursos suficientes para hacer frente a los incendios forestales que están asolando parte del país y dice que deben ser consecuentes con sus competencias. "En lugar de llorar hay que saber administrar", ha lanzado.

En una rueda de prensa este lunes tras la reunión de la Ejecutiva Federal socialista la portavoz, Montse Mínguez, ha rechazado que haya falta de recursos para la lucha contra los incendios. "El Gobierno de España ha puesto los mayores recursos a disposición de las comunidades autónomas", ha recalcado.

"Sobre si se ha invertido más o menos, no será por falta de recursos", ha seguido, insistiendo en que actualmente se encuentran en una época "expansiva" en la que se están transfiriendo cuantiosos recursos a los Ejecutivos autonómicos. "Cada uno tiene que ser consecuente con sus competencias y en lugar de llorar, lo que tiene que tiene que saber hacer es administrar", ha lanzado a continuación, subrayando que "cada uno elige donde se invierte el dinero".

En ese sentido ha reprochado al PP que se oponga a medidas propuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la quita de la deuda a las comunidades autónomas, porque permitirían que las entidades regionales tengan mayor margen para realizar inversiones. Los 'populares', sin embargo, se oponen a esta medida porque la cosideran una cesión al independentismo catalán, que después se ha extendido al resto de comunidades, pero sin negociarlo con ellas.

EXIGE "SERIEDAD" AL PP

En la misma línea, Mínguez ha replicado a la portavoz nacional del PP, Ester Muñoz, que este mismo lunes dijo que el Gobierno utiliza el cambio climático "como mantra" para eludir sus responsabilidades en las catástrofes.

En ese sentido, la dirigente socialista ha negado que el cambio climático sea un mantra sino que lo considera "una realidad" que "mata" y ha recordado que este verano ya se han "multiplicado por seis" el número de hectareas calcinadas respecto a las que ardieron el año pasado y hay personas fallecidas por los incendios y las olas de calor.

Por tanto han pedido a los de Alberto Núñez Feijóo "seriedad con el tema". "No es un mantra, es una realidad, ya está bien de deiscursos negacionistas", ha insistido, achacando este discurso del PP a sus acuerdos con Vox en varias CCAA. "Vox empezó con el discurso negacionista y es el Partido Popular el que lo está firmando", ha apuntado.