El PSOE carga contra Feijóo por decir que Sánchez quiere incrementar el censo: "Miente o no entiende cómo funciona"

El PSOE ha reprochado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que acuse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "incrementar el censo electoral" con la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno y consideran que o bien "miente" o "no entiende cómo funciona" el sistema.

"Nacionalidad y regularización no es lo mismo", recalca el PSOE en un mensaje en la cuenta oficial del partido en X, recogido por Europa Press. "Es de primero de oposición, en la que Feijóo se va a quedar por ignorancia y, además, por difundir bulos", reprochan a continuación.

Los socialistas responden así a unas declaraciones del presidente nacional del PP este mismo miércoles, en las que criticó el reciente anuncio del Gobierno de llevar a cabo una regulación masiva de inmigrantes que viven en España de manera ilegal.

DECLARACIONES DE FEIJÓO EN CAMPAÑA

Feijóo rechazó la regularización "masiva" de inmigrantes, cuya estimación "supera las 800.000 personas", porque a su juicio va contra la política migratoria europea y va a generar un "efecto llamada". Además, señaló que el Ejecutivo de PSOE y Sumar "no tiene derecho" a "incrementar el censo" de españoles.

El líder del PP hizo estas declaraciones en una acto de campaña en Figueruelas (Zaragoza) junto al presidente de Aragón y candidato del PP a las elecciones del 8 de febrero, Jorge Azcón, donde también criticó la llamada 'Ley de Nietos' que otorga la nacionalidad a "más de dos millones de personas", según advirtió.

"Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la Ley de Nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de más de 800.000 personas", señaló.

DICEN QUE FEIJÓO CONFUNDE CONCEPTOS

Tras estas palabras varios dirigentes del PSOE han acusado a Feijóo de confundir conceptos y recalcan que la regularización de migrantes les concedería permiso de trabajo y residencia legal en España, pero no les entrega la nacionalidad y por tanto no da derecho a voto en elecciones generales.

"O Feijóo sabe cómo funciona el censo y miente, o no lo sabe y habla sin entenderlo. En ambos casos, queda inhabilitado para gobernar", ha escrito en X la portavoz del partido, Montse Mínguez.

En la misma línea, la integrante de la Ejecutiva Federal y adjunta a la Secretaría de Organización, Elisa Garrido, ha señalado que regularizar migrantes que ya viven en España "da derecho a residir y trabajar pero no a votar".

"Lo que sí que hace es aflorar economía sumergida. Igual es eso lo que le preocupa al PP, que tener papeles dificulta la explotación laboral", ha lanzado a continuación.

PARA GENERAR RUIDO

La eurodiputada y secretaria de Política Internacional del PSOE, Hana Jalloul, sostiene que no hay "ningún regalo masivo de nacionalidades" sino procedimientos legales de regularización.

"Que Feijóo no sepa la diferencia no es un error puntual: es un problema político", indica, y le acusa de "confundir conceptos básicos para generar ruido" en lugar de afrontar el debate migratorio con rigor. "Así no se construye país", ha lamentado.

También se ha pronunciado en términos similares el líder del PSOE en La Rioja, Javier García Ibáñez, que señala que "la regularización no da votos y saca a la luz la economía sumergida". Se suma además a las críticas al líder del PP y señala que "Feijóo miente, o no entiende cómo funciona". "Ninguna de las dos cosas le habilita para gobernar", añade.