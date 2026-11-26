El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), posan antes del cara a cara - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este jueves que espera que el debate electoral televisado de esta noche entre los cuatro principales candidatos esté marcado "por la elegancia y las propuestas" del presidente del Gobierno, por lo que augura que "se verá al mejor Sánchez".

"Será un debate de elegancia y propuestas del presidente del Gobierno, con educación. De algunos ya sabemos todo lo que podemos esperar", ha señalado en declaraciones a los periodistas a la entrada de la Diputación Permanente del Congreso. "Veremos lo que hemos visto siempre, al mejor Sánchez", ha reiterado.

Por su parte, también a la entrada de la Diputación Permanente, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, ha asegurado que afrontan el debate a cuatro "con mucha ilusión y con muchas ganas" y ha destacado la "buena" marcha de la campaña electoral. "Esta campaña va muy bien", ha afirmado.

Asimismo, el coordinador de los diputados socialistas catalanes en el Congreso, José Zaragoza, cree que en el debate a cuatro el presidente del Gobierno debe dirigirse los ciudadanos, "como hizo en el anterior, y explicarles que la política consiste en hacer cosas positivas en construir y en tener un relato que sea beneficioso para ellos". "No es un combate en el cual se pueda mentir, como hizo Alberto Núñez Feijóo", ha señalado.

A su juicio, frente al candidato del PP, "que quiere llegar al poder destruyendo", Sánchez debe demostrar que el poder "se hace construyendo", algo que a su juicio está transmitiendo la campaña electoral del PSOE. Así, ha contrapuesto la campaña de "ilusión y de esperanza" de los socialistas con la de la "desesperación" del Partido Popular.