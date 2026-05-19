El PSOE cree ir "con ventaja" a las municipales porque sus alcaldes contrarrestarán las "mentiras" de las redes

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, considera que los socialistas "gestionan bien", pero que tienen que "recuperar la calle" y confía en que lo harán en las elecciones municipales del año que viene a las que cree que concurrirán "con ventaja" porque sus alcaldes podrán "contrarrestar" las "falsedades" que se dicen contra el partido en las redes sociales.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso en el marco del análisis que ha hecho de los malos resultados del PSOE en las elecciones andaluzas del domingo, sobre los que cree que habrá que hacer un buen diagnóstico cuando se conozcan los correspondientes estudios postelectorales.

Por lo pronto, López comparte que su formación tiene que "mejorar su presencia" en las redes sociales donde se informa "la mayoría de la juventud" y donde también se "alimentan informaciones que tienen a los socialistas como el enemigo a batir".

HAY QUE "RECUPERAR LA CALLE"

El objetivo es, a su juicio, "recuperar la calle" para conseguir que el electorado no se quede en casa y hacerlo con un "contacto más directo" con la gente que neutralice las informaciones "absolutamente falsas" que circulan sobre los socialistas.

"En las municipales vamos a aplicar lo que hemos aprendido en estas elecciones. Ahí los alcaldes están permanentemente en la calle y a las redes se las contrarresta con su conocimiento, con su cercanía, con su empatía con los vecinos porque a la gente ya no hay que contarle las cosas, las viven en directo en sus calles y sus plazas y eso es una ventaja para los socialistas", ha indicado.

Y López también cree que podrán hacer lo mismo en las elecciones generales a las que, según su análisis, el presidente Pedro Sánchez concurrirá como "el gran referente", pues es "el mejor valorado" y el "mejor activo" que tiene el partido.