El PSOE cree que si cae la reducción de jornada no será derrota del Gobierno: "Tendrá que explicarlo quien se opone"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en la sede del partido tras la reunión de la Ejecutiva Federal. - EUGENIA MORAGO

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha señalado que aún queda tiempo para lograr los apoyos para la votación sobre la reducción de la jornada laboral de este miércoles en el Congreso, aunque considera que si la medida no sale adelante, no será una derrota del Ejecutivo sino que los partidos que se oponen tendrán que explicarlo.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE en la calle Ferraz, tras la reunión de la Ejecutiva Federal, ha señalado que la medida beneficiaría a más de 12 millones de trabajadores y que hasta el miércoles "quedan todavía muchas horas".

El Congreso debate ese día las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, que se oponen a que la jornada laboral pase de las 40 horas semanales actuales a 37,5.

A juicio de Mínguez hay más trabajadores esperando esta medida "que voces que se sitúan en contra", remarcando que España lleva 40 años con la misma jornada laboral y actualmente "con los avances tecnológicos y las nuevas medidas", "es posible" acometer esta reducción de las horas de trabajo.

"Se intentará en cualquier caso, si no sale adelante la votación no será una derrota del Gobierno sino que lo tendrán que explicar los partidos políticos que se oponen a esta medida que beneficia a millones de trabajadores", ha señalado.