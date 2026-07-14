El PSOE critica la "obsesión" del juez Peinado con Begoña Gómez y cree que es él quien debería sentarse en el banquillo

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha denunciado este martes la "obsesión" que, a su juicio, tiene el juez Juan Carlos Peinado con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y ha apuntado que es él quien debería sentarse en el banquillo.

En los pasillos de la Cámara, López se ha pronunciado en estos términos después de que el juez Peinado haya exigido a Gómez que acredite que viajó a Reino Unido únicamente para acudir a la graduación de su hija.

El dirigente socialista sostiene que Peinado --ha rechazado llamarle juez-- tiene "obsesión" con la esposa de Sánchez y que por eso la "acosa". "Eso no es propio de un juez, sino de quien se debiera sentar delante de un juez", ha llegado a decir.