El PSOE critica que Sumar cuestione a la ministra de Vivienda y subraya que todo el Gobierno debe creerse sus políticas

La diputada del PSOE Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Domínguez, ha dicho este martes que no comparte que Sumar, su socio de Gobierno, sugiera que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dimita si no adopta medidas efectivas para solucionar el problema de la vivienda, y ha subrayado que todo el Gobierno debe "creerse" las políticas que lleva a cabo el Ministerio.

"La política de vivienda es como el deporte, que si no lo practicas no va a funcionar", ha dicho Domínguez en rueda de prensa, animando a todas las administraciones a "darse la mano" y aplicar las medidas planteadas ya por Vivienda.

Tras enumerar algunas de las propuestas que el Ministerio de Vivienda ha ido anunciado en estos meses, la portavoz socialista ha pedido al PP que, teniendo en cuenta que la vivienda es "uno de los principales problemas", sea "corresponsable".

"No sólo se lo tiene que creer el presidente del Gobierno o la ministra de Vivienda, es que nos lo tenemos que creer todos, desde la administración pública local más cercana pasando por las comunidades autónomas y también por el Gobierno", ha concluido.

Así, Mínguez ha aprovechado para recordar que las comunidades del PP suelen levantarse de la mesa, no quieren ni los 7.000 millones de euros más que el Gobierno les ha prometido a las autonomías, y no aplican la primera Ley de Vivienda de la historia de la democracia.