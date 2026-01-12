El PSOE cuestiona si el "desnortado" Feijóo llegará a 2027 como líder de PP frente a un Gobierno "brújula moral mundial"

Archivo - Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estudios y Programas y portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha puesto en duda este lunes si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegará a terminar el año 2026 como jefe de la oposición frente a un Gobierno de España que, a su juicio, es la "brújula moral de Europa y del resto del mundo".

En la primera rueda de prensa del año tras la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE, López se ha preguntado "dónde va a estar el Partido Popular en este año 2026", y si estará "con los españoles", "con la legalidad internacional" o "con los poderosos".

A continuación, ha afirmado que, a la vista de lo que va de año, "los Reyes Magos no le han traído una brújula al señor Feijóo, que sigue tan desnortado y tan perdido como siempre". "Si me permiten, me hago también otra pregunta, que es si el año 2026 va a terminarlo como jefe de la oposición", ha señalado la dirigente socialista.

Frente a ello, ha defendido que España cuenta con un Gobierno "que es la brújula moral ya no solamente de Europa, sino del resto del mundo", algo que, según ha dicho, no lo dicen solo ellos. En este sentido, ha citado a medios internacionales como 'The Guardian' o entidades financieras como JP Morgan, que reconocen a España como "la mejor economía de Europa".

"SE LES HAN CAÍDO TODAS LAS FALSEDADES DE LA DANA"

Además, López ha acusado al PP de llevar "un año mintiendo" sobre la dana que afectó a la provincia de Valencia en octubre de 2024 y ha recalcado que lo que decía Feijóo de que estaba enterado en todo momento de lo que ocurría ese día "era falso". "Con lo conocido en los últimos días, se les han caído ya todas las falsedades de la dana", ha apostillado.

La portavoz adjunta del PSOE ha sostenido que quien estuvo en contacto permanente con el Gobierno de la Generalitat Valenciana fue "precisamente" el Gobierno de España y ha citado a Sánchez y al resto de ministros. A su juicio, ante esa situación, al PP "solo les quedaba mentir o, como ellos mismos decían, controlar la comunicación".

Enma López ha añadido que, en su opinión, Feijóo "lo único que hizo fue intercambiar unos cuantos mensajes", "ni siquiera pudo coger esa llamada", y que esos mensajes se produjeron "cuando los valencianos y valencianas ya se estaban ahogando". "Esa es, por desgracia, la posición que tenemos", ha concluido.