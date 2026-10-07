El PSOE defiende usar la Diputación Permanente porque el rechazo a los decretos no ha solventado la crisis habitacional

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, en una imagen de archivo - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido el uso de la Diputación Permanente para consolidar los reales decretos de vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros y ha objetado que tras rechazar las normas el Pleno del Congreso el pasado viernes "no ha desaparecido el problema". "Entonces tendremos que hacer algo", ha espetado.

"Por haberlo tumbado el Congreso, ¿ha desaparecido el problema? No. Como no ha desaparecido el problema porque lo haya tumbado el Congreso, entonces tendremos que hacer algo", ha esgrimido durante una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de 'Telecinco, recogida por Europa Press.

Del mismo modo, Mínguez ha justificado el uso de esta herramienta alegando que para el Ejecutivo el problema de la vivienda es "un tema urgente" y por ello se ha optado por llevar los decretos a la Diputación Permanente.

La portavoz socialista ha recordado también que otros expresidentes del Gobierno, como José María Aznar o Mariano Rajoy, utilizaron la Diputación Permanente y se ha quejado que ahora se cuestione el uso por parte del actual Gobierno.