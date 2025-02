El PSOE denuncia el "comportamiento fuera de lugar" de Ayuso, pero evita dar "más publicidad a declaraciones aberrantes"

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la dirección del PSOE, Esther Peña, ha denunciado el "comportamiento fuera de lugar" de la presidenta del PSOE, Isabel Díaz Ayuso, con sus últimas palabras sobre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aunque ha evitado darle "más publicidad a unas declaraciones aberrantes".

"Cuanto más gordo es el asunto que tiene que ocultar, más gordas son las barbaridades que dice para acusar a los demás", ha proclamado la portavoz socialista en una rueda de prensa valorando las palabras de Ayuso en las que ha sugerido que Moncloa ha borrado conversaciones telefónicas suyas con Sánchez.

Asimismo, Ayuso ha acusado al PSOE de Madrid de hacer un Congreso "del odio", a la vez que ha afirmado que si cualquier ciudadano se pone en su lugar podrá entender "lo que puede significar que el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) abiertamente diga que te va a matar y que quiere acabar contigo".

Ante esto, Esther Peña ha dicho que "el monopolio del odio y del insulto lo tiene Ayuso y su equipo", apostillando que el comportamiento de Ayuso de este lunes "ha estado absolutamente fuera de lugar": "Un comportamiento impropio de la que debería ser presidenta de todos los madrileños y madrileñas".

"Dejaré que ella conviva en ese ecosistema de odio y de insulto que no compartimos el resto de los partidos ni mucho menos el PSOE", ha sentenciado.

CONTRA FEIJÓO

Con todo, la portavoz socialista ha centrado su intervención inicial en cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su posición sobre el decreto ómnibus tras anunciar que votarían a favor de estas nuevas medidas tras rechazar el anterior decreto en el Congreso.

"Hemos podido comprobar lo que dura la solidez ideológica del señor Feijóo, que dice que voy a votar que no, pero si no les gusta voto que sí y ya está. ¿Sabe el señor Feijóo realmente por qué ha cambiado de posición? Yo creo que no", ha añadido.

Al hilo, Esther Peña cree que es "absolutamente imposible" llegar a un consenso con Feijóo porque, según ha dicho, está "pendiente" de la televisión a ver qué dice el expresidente del Gobierno José María Aznar y "así poder decidir cuál es la línea argumental del día".