El PSOE denuncia el incremento del gasto público en el Senado por el uso del PP: "Génova dispone y la institución paga"

La exsocia trabajadora de Noran Cooperativa Pequeña y presunta beneficiaria de fondos y cuentas de la mercantil Servinabar 2000, Francisca Muñoz Cano,comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE Carmen Torralba ha denunciado este jueves el incremento del gasto de dinero público que, a su juicio, está suponiendo la comisión de investigación impulsada por el PP sobre el 'caso Koldo' y que no se haya obtenido "información relevante".

"Génova dispone y la institución del Senado paga", ha alertado la senadora socialista durante su intervención en la sesión de la comisión de investigación de este jueves, insistiendo en que estas reuniones "conllevan un gasto muy superior a los resultados que se están obteniendo de las mismas".

Asimismo, la senadora socialista se ha quejado de que el PP también activa estas comisiones de investigación del Senado en los diferentes procesos electorales "pensando que les dará un rédito político o electoral".

"El Senado al servicio del Partido Popular", ha denunciado.