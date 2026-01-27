El PSOE dice que Feijóo es "incapaz de comprender más de un folio" ante la "impecables" explicaciones de Puente

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirmó este martes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "incapaz de leer o de comprender más de un folio" ante todas las "impecables" actuaciones y explicaciones efectuadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

Así ha respondido López a la pregunta de los periodistas en los pasillos del Congreso al inicio del Pleno sobre las declaraciones de la portavoz del PP, Ester Muñoz, que ha acusado a Puente de mentir sobre la renovación integral de la vía siniestrada y de que sus múltiples ruedas de prensa "no han servido para dar tranquilidad" a los ciudadanos y sólo buscan confundir acumulando datos.

El portavoz socialista ha defendido que la reacción del Gobierno ante la tragedia "ha sido impecable, en el sentido de la inmediatez", con un despliegue de medios materiales y humanos para atender las consecuencias del accidente; y también "impecable en las explicaciones", que, según dijo, se han dado "con datos, con hechos, con cifras, no con especulaciones". "Y se han dado tantos datos que sorprendentemente el señor Feijóo el otro día dijo que la aturullaban en el fondo. No sé si es incapaz de leer o de comprender más de un folio", le ha afeado.

López ha subrayado que dicha información "certifican la realidad de lo que pasó" y demuestran que este Ejecutivo "que más ha invertido en el mantenimiento de las vías y de las infraestructuras del ferrocarril, revirtiendo los recortes del Gobierno anterior". Y ha destacado que se ha asumido responsabilidades cuando ha habido falta de coordinación, en referencia a las averías de los Cercanías de Cataluña.