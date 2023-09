El PSOE dice que Feijóo sale de la investidura como "líder de la oposición" y sin sumar "amigos"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, considera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha salido del debate de investidura como "líder de la oposición", después de haber lanzado "una mentira tras otra" en sus discursos y de "insultar" a quienes no le apoyan.

"No creo que el señor Feijóo haya hecho ni un solo amigo más de los que ya tienen sus filas en estos dos días de su investidura fallida", ha resumido en declaraciones a los periodistas.

A su juicio, el presidente del PP "no es creíble, no lidera, no tiene posición propia, e insulta cuando él habla de respeto". "Por lo tanto, pues bueno, sale de aquí como llegó, como líder de la oposición, nada más", ha concluido.