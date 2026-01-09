El PSOE estudia la petición de Compromís de citar a Feijóo este mes en la comisión del Congreso sobre la dana

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras declarar ante la jueza de la dana por videoconferencia. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE está estudiando la petición de Compromís de llamar a comparecer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este mismo mes ante la comisión de Congreso que investiga la gestión de la dana, tras ver demostrado que mintió al asegurar los días posteriores a la tragedia que había sido informado "en tiempo real" de lo sucedido por el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha sugerido que la comparecencia del presidente del PP se fije para el 27 de enero, mientras que los socialistas no afinan tanto, pero tampoco descartan convocarle antes de febrero, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El Congreso habilitó el mes de enero para poder reunir a la comisión de investigación. Por lo pronto, está prevista una sesión el día 20 para volver a interrogar José Manuel Cuenca, ex jefe de Gabinete de Mazón --al que ahora ha contratado como asesor en su Oficina de expresidente-- y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado junto a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, en la causa penal abierta en el juzgado de Catarroja.

La convocatoria de nuevas comparecencias corresponde a la Mesa de la comisión de investigación que preside la socialista Carmen Martínez Ramírez y en la que tienen mayoría los dos partidos que integran el Ejecutivo de coalición.

CINCO HORAS CON LA JUEZA

Feijóo ha declarado este viernes ante la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, durante más de cinco horas de forma telemática y ha explicado que estuvo informado desde que contactó con Mazón a las 19:59 horas del día de la riada que dejó 230 muertos solo en la provincia de Valencia. Ambos intercambiaron una decena de mensajes desde ese momento y hasta última hora de ese 29 de octubre de 2024.

El PSOE considera que Feijóo ha admitido que no sabía donde se encontraba Mazón "durante las horas más críticas", lo que implica que no estuvo informado "en tiempo real" como aseguró en un principio. Por eso concluyen que mintió y debe dimitir.

Y un análisis similar ha hecho el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, para quien Feijóo "mintió descaradamente", "humilló a las víctimas para poder salvar al 'soldado Mazón' y proteger los intereses del PP" y debería acudir a la comisión del Congreso habiendo dimitido de su responsabilidad al frente del partido.