El PSOE exige a Feijóo que condene el insulto de una concejala del PP a Sánchez en un mitin en Aragón

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (i), durante un mitin de campaña electoral, en el Hotel Palacio La Marquesa, a 1 de febrero de 2026, en Teruel, Aragón (España). - Javier Escriche - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE exige al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que condene el insulto de una concejala 'popular' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin del PSOE en Aragón en la víspera.

"Han pasado casi 24 horas desde que una concejala del PP insultó gravemente al presidente en un mitin del PSOE, y Feijóo todavía no lo ha condenado", han reprochado los socialistas en su cuenta oficial de 'X', en un mensaje recogido por Europa Press.

A su juicio el PP "normaliza la violencia verbal el insulto y el odio" aunque se considera un partido de Estado. "Esta deriva antidemocrática es un peligro para el conjunto de la sociedad", han indicado a continuación.

En la misma línea, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reclamado a Feijóo que condene "el insulto" a Sánchez y también que "diga la verdad" en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados, donde comparece este lunes.

"Hoy tiene la oportunidad de abandonar la mentira y el insulto como forma de hacer política y volver al respeto democrático", ha indicado a continuación.

LE LLAMÓ "HIJO DE PUTA" Y LUEGO SE DISCULPÓ

Los socialistas exigen a Feijóo que condene las palabras de la concejala del PP en la localidad de Vallanca (Valencia), Belén Navarro, que se desplazó a un mitin de Sánchez en Teruel este domingo y le llamó "hijo de puta".

Horas después emitió un comunicado para pedir disculpas y aseguró que pronunció esas palabras de manera espontánea aunque admite que no debió hacerlo. "Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político". "La crítica política es legítima; el insulto, no", indicó.

También en la víspera, varios ministros y líderes territoriales del PSOE condenaron el insulto, como la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; Transformación Digital, Óscar López; Política Territorial, Ángel Víctor Torres y Transportes, Óscar Puente,

Asimismo los presidentes autonómicos socialistas Adrián Barbón y María Chivite reprocharon que se normalice "el insulto y el odio" en el debate político.