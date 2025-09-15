El PSOE informa al Supremo de que pagó a Koldo García casi 53.000 euros brutos entre 2014 y 2019

Archivo - El exasesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida del Tribunal Supremo tras declarar el pasado diciembre de 2024. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha informado al Tribunal Supremo de que pagó 52.981 euros brutos al exasesor ministerial Koldo García entre 2014 y 2019; según ha detallado, 26.335,21 euros corresponden al concepto de "retribuciones laborales" y 26.646,03 euros son "liquidaciones de gastos".

Así consta en la documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha entregado el partido a petición del magistrado instructor Leopoldo Puente, que el pasado 4 de septiembre le requirió que indicase el dinero que abonó a García y su entorno familiar entre 2014 y 2024.

Puente explicó que necesitaba dichos datos para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudiese completar los informes económico-financieros que le encargó en el marco de la causa en la que investiga el presunto cobro de comisiones por parte del exsecretario de organización socialista Santos Cerdán y del exministro de Transportes José Luis Ábalos a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

El magistrado aseguró que la información relativa a Koldo García y su entorno familiar era necesaria ante "la existencia de frecuentes vínculos entre los patrimonios" de Ábalos y el que fuera su asesor ministerial.

En la documentación aportada, el partido explica que entre el 25 de octubre de 2017 y el 12 de junio de 2018 "se retribuyó a Koldo García sus servicios como personal laboral del PSOE a nivel Federal".

En la misma línea, señala que también abonó al exasesor de Transportes entre 2014 y 2016 "cantidades en compensación de gastos pagados anticipadamente y justificados que éste realizó a consecuencia de su actividad voluntaria como militante PSN-PSOE".

Asimismo, detalla las cantidades transferidas "en compensación de gastos pagados anticipadamente" que realizó como trabajador de la Comisión Ejecutiva Federal y por su actividad voluntaria como militante entre 2017 y 2019.

Al margen, el PSOE precisa el importe total que realizó Koldo García al partido en concepto de aportaciones, donaciones y cuotas: unos 4.406 euros entre 2014 y 2021, 636 euros por cuotas de afiliado, y 3.770 euros en concepto de aportaciones.