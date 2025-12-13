El PSOE inicia expediente de suspensión de militancia del alcalde de Almussafes (Valencia) tras una denuncia por acoso

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González. - GVA

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS)

El PSOE, en coordinación con la dirección del PSPV-PSOE, ha abierto este sábado un expediente de suspensión de militancia del alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, tras haber recibido denuncias por acoso sexual y laboral.

La organización socialista ha explicado en una nota que la Secretaría de Organización del PSOE ha avanzado que admitirá la petición de los órganos del PSPV de nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en el municipio de Almussafes.

Asimismo, la formación ha defendido que es la primera organización de España que está afrontando abiertamente estos casos: "Está actuando y actuará con contundencia contra todos los casos de acoso que se detecten. Contundencia, responsabilidad y acción", ha referido.

Asimismo, desde el PSOE han sostenido que quien reduzca el acoso a estas siglas no ha entendido nada, porque el acoso, según han enlazado es un problema estructural, de toda la sociedad.

González anunció este sábado que abandonaba todos sus cargos orgánicos y que solicitaba su suspensión de la militancia del partido, pero que seguiría desempañando sus funciones como primer edil, desde el grupo mixto municipal, "por los vecinos y vecinas" de la localidad.

Así lo avanzó el edil en sus redes sociales justo un día después de que el PSOE comenzara a investigarlo por una denuncia por acoso sexual y laboral, adelantada por 'eldiario.es' y confirmada a Europa Press por fuentes socialistas, que fue presentada por una mujer identificada con nombres y apellidos, tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa.

La citada información señala que los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes. Por su parte, González negó los hechos.

"Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón", enfatizó el primer edil en sus redes.