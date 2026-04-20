El PSOE ironiza con que "por fin" se descubre quién era "M. Rajoy" tras la declaración de Bárcenas

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la sede del PSOE, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha ironizado con que "por fin" se descubre quién era "M. Rajoy" tras la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas en el juicio por la 'Operación Kitchen'.

En su declaración como testigo, Bárcenas ha confirmado que le pidió a uno de sus compañeros de prisión "destruir" unos audios relacionados "con MR, que era Mariano Rajoy". Ha relatado que conoció a este preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, que tenía conocimientos de informática y al que le hizo "un encargo puntual y remunerado" para "destruir" información que tenía en la nube relacionada con la trama Gurtel.

La portavoz del PSOE, en rueda de prensa desde Ferraz, ha criticado al PP por el uso de las instituciones del Estado, que están para "proteger a los ciudadanos". A su juicio, el PP "está muy acostumbrado a utilizar las instituciones cuando gobierna para protegerse ellos" y "tapar la corrupción".

Dicho esto, se ha referido a la declaración del extesorero del PP. "Nos ha descubierto, por fin, quién es M. Rajoy, que es Mariano Rajoy, esa duda y esa incógnita que teníamos o que nos querían implantar desde el Partido Popular a todos los españoles", ha bromeado.

La portavoz del PSOE ha hecho mención a los casos de corrupción que han afectado al PP. "En 'Génova', en la primera planta, estaba la 'Gürtel', la corrupción, los sobres, las libretas, las comisiones y; en la segunda planta, en la cocina, se montó aquel aparato para destruir lo que estaba pasando en el primer piso", ha afeado Mínguez, que ha tildado de "gravedad extrema" lo que ocurrió en los gobiernos de Rajoy.