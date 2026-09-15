El PSOE lamenta que PNV compre "terraplanismos" como el chantaje de Marruecos a Sánchez: "Su credibilidad se resiente"

Archivo - El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha cargado este martes contra el PNV por haberse sumado a la tesis de que Marruecos puede estar chantajeando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha avisado a los nacionalistas vascos de que "su credibilidad se resiente" cuando se abonan a "teorías de la conspiración" y "terraplanismos" de este tipo.

Así lo ha dicho López en rueda de prensa en el Congreso en respuesta al líder del PNV, Aitor Esteban, quien el pasado fin de semana aseguró en una entrevista que el Ejecutivo está "desbordado" por la crisis de Ceuta y apuntó a la posibilidad de "que Marruecos pueda tener algo que hace que la presión sobre el Gobierno español sea todavía mayor".

"Lamento decir que la seriedad del PNV se resiente cuando se hace eco de las teorías de la conspiración", ha replicado López, rechazando entrar a valorar estos "terraplanismos" y subrayando que el propio Sánchez ha dejado claro que "no hay ningún chantaje de Marruecos".

Según López, "hay algunos que elevan tanto el tono que parece que la siguiente decisión que podrían adoptar es declarar la guerra a Marruecos". "¿Cómo iban a actuar algunos que quieren gobernar en este país?", ha dicho, ya en referencia al PP.

CONTRATOS A FAMILIARES DE 'POPULARES'

"Hablar es gratis y algunos lo hacen sin conocimiento", ha deslizado el portavoz del Grupo Socialista, quien ha aprovechado para criticar que el Gobierno de Ceuta adjudicara a familiares de políticos del PP de la ciudad autónoma contratos de emergencia por valor de 5,7 millones dentro de un plan para ampliar las plazas de alojamiento de inmigrantes.

Además, López ha defendido que si el Gobierno se ha fijado finales de año como fecha para la vuelta a la normalidad en Ceuta es porque tiene datos para hacerlo. "Los problemas complejos no tienen soluciones fáciles ni sencillas y la ley obliga a ver caso a caso", ha dicho admitiendo que el retorno de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta a finales de julio llevará su tiempo porque "hay que cumplir la ley".