El PSOE lleva al Congreso una iniciativa defendiendo el derecho internacional frente a la política exterior de Trump

Archivo - 13 October 2025, Egypt, Sharm El-Sheikh: US President Donald Trump (R) and Spanish Prime Minister Pedro Sanchez shake hands as they pose for a photo at the Sharm El-Sheikh Peace Summit in Egypt. The meeting of heads of state and government is to - Suzanne Plunkett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes una proposición no de ley (PNL) del PSOE en la que critica la política exterior llevaba a cabo en los últimos meses por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en la que defiende el derecho y la legalidad internacional.

Concretamente, el partido que lidera el Gobierno y el Ministerio de Exteriores insta al Ejecutivo a seguir manteniendo como prioridad básica de su política exterior la defensa de la legalidad internacional "y de los valores de la paz, del multilateralismo, de la cooperación entre Estados, del diálogo y de la seguridad colectiva en los que esta se sustenta, actualmente en riesgo".

Para ello, insta a España a que continúe con su "implicación en la promoción e impulso" de las alianzas necesarias en defensa del Derecho Internacional, "denunciando en todo caso y en todo lugar su vulneración".

En la misma línea se situará al día siguiente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una comparecencia en el Congreso a petición propia, dará cuenta de la posición del Gobierno de España en política exterior tras los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado. En la misma sesión hablará sobre las causas, consecuencias y medidas adoptadas en relación con los accidentes ferroviarios de los días 18 y 20 de enero en las provincias de Córdoba y Barcelona.

Tras la detención por parte del Ejército estadounidense del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas, Sánchez afirmó que no reconocería dicha intervención porque "viola el derecho internacional" y empuja a la región "a un horizonte de incertidumbre y belicismo". Días más tarde reitera su "firme apoyo" junto a los aliados europeos a Dinamarca y "al pueblo de Groenlandia" tras la intención de Trump de integrar la isla en Estados Unidos.

"UN SISTEMA QUE TODOS LOS PAÍSES HAN DE RESPETAR"

El texto de la PNL, recogido por Europa Press, sostiene que el Derecho Internacional Público es la rama del ordenamiento jurídico que recoge las normas en las que se basan las relaciones entre los Estados y otros sujetos internacionales y que su nacimiento y evolución "constituyen una conquista de la Humanidad, al pasar de la imposición militar de las naciones más fuertes a un sistema jurídico que todos los países deben respetar".

El Grupo Socialista señala que su madurez se alcanza tras la II Guerra Mundial con la creación de las Naciones Unidas y la firma de tratados internacionales sobre derechos humanos, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario, y describe este ordenamiento como un Derecho todavía en desarrollo y perfectible, cuyo cumplimiento depende de la voluntad soberana de los Estados.

Como ejemplo de vulneraciones, la iniciativa menciona la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la anexión de Crimea en 2014, recordando que el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas prohíbe el uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo excepciones como la legítima defensa o la autorización del Consejo de Seguridad.

Asimismo, el PSOE expone que en los últimos meses se observa un nuevo enfoque por parte de Estados Unidos, "cuyo presidente ha afirmado que el único límite a una intervención militar en el extranjero es su moralidad y no la legalidad internacional".

"SIN DERECHO SÓLO QUEDA LA LEY DEL MÁS FUERTE"

Así, cita actuaciones como la intervención en Venezuela, las pretensiones territoriales sobre Groenlandia o acciones dirigidas hacia México o Colombia, "además de medidas contra jueces de la Corte Penal Internacional y relatores de la ONU, como Francesca Albanese".

Finalmente, el Grupo parlamentario socialista sostiene que "este retroceso obliga a redoblar el compromiso con la legalidad vigente" y defiende que España, como país integrante de la Unión Europea, debe "crear sinergias" con sus socios y con el mayor número de países posibles para conformar una "coalición internacional" en defensa del Derecho Internacional Público.

"Sin Derecho, por muy perfectible que sea, no nos queda otra que regresar a la ley del más fuerte, retrocediendo siglos en el desarrollo de una humanidad en paz y seguridad", concluyen.