El PSOE lleva al Senado una iniciativa para obligar al PP a posicionarse sobre el "genocidio" en Gaza

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, durante una rueda de prensa, en el Senado, a 4 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

La moción también reclama el fin de la "ocupación" en los territorios palestinos y del "bloqueo" de ayuda humanitaria por parte de Israel

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una moción en el Senado para que el PP se posicione en contra del "genocidio perpetrado" por el Gobierno de Israel en Gaza y Cisjordania, en la que exige un alto el fuego "incondicional y sostenido" en el territorio y el fin de los "ilegales planes de ocupación y anexión" de Palestina.

En la iniciativa, que se debatirá en la sesión plenaria del próximo miércoles y a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas instan al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, a través del Gobierno de España, al "inmediato restablecimiento" del derecho internacional y humanitario y al fin del "bloqueo" impuesto en Gaza de la ayuda humanitaria.

El PSOE también condena los atentados de Hamás del 7 de septiembre de 2023 y exhorta al grupo terrorista a liberar a los rehenes que todavía permanecen en su poder "de inmediato e incondicionalmente", a la vez que manifiesta su "pleno apoyo" al reconocimiento del Estado de Palestina y a la legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina.

APOYO A LA SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS

Remarcan, además, su defensa a la solución de los dos estados "conforme a las resoluciones" de Naciones Unidas y a las fronteras establecidas en 1967, y muestran su respaldo al "liderazgo" del Gobierno de Pedro Sánchez "para contribuir a la paz de Gaza y Cisjordania", como también a las medidas anunciadas por el Ejecutivo para presionar a Israel aprobadas en el Consejo de Ministros, que incluyen el embargo de armas por ley o la prohibición de entrada a España de las personas que participen en el "genocidio".

Es previsible que el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, tumbe la moción, ya que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha evitado calificar las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza como "un genocidio", aunque sí como una "masacre".