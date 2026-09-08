El PSOE no comparte que el TS paralice el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' y señala al PP y a Vox

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa en la sede del PSOE, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista no comparte las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo que paralizan el derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', aunque añade que "ya habrá tiempo para valorar" el "contenido" de dicha decisión cuando se conozca "íntegramente el auto".

En un comunicado, los socialistas han centrado sin embargo el foco en el Partido Popular y Vox, a quienes acusa de estar detrás de "una asociación ultra" para ejecutar una "estrategia compartida" que busca "bombardear todos los flancos" del "sistema democrático".

Un plan para sembrar "sospechas sobre los procesos electorales" y poner en duda "las garantías" de las "democracia" y que hace "indistinguibles" a ambos partidos incluso "cuando eso significa alimentar la desconfianza" sobre el "sistema democrático".

"El problema no es que Vox sea Vox. El problema es que el PP de Feijóo, desesperado por llegar a donde nunca llegará, haya decidido seguir su estela", han rematado.

DEFENSA DE LA 'LEY DE NIETOS'

Los socialistas también han destacado que la denominada 'ley de nietos' --una disposición de la Ley de Memoria Democrática-- responde a una "demanda histórica de los españoles residentes en el exterior", y se ha referido a ella como "una cuestión de justicia y reparación".

"Convertir ahora el derecho al voto de miles de españoles en combustible para sembrar sospechas electorales es profundamente irresponsable", ha criticado el partido a la vez que ha advertido que la ciudadanía "no entenderá" que "a sus descendientes" se les conceda la nacionalidad pero se les niegue su derecho al voto.

El PSOE se ha remontado a las elecciones generales del 2023 para criticar a PP y Vox por intentar "sembrar la sospecha de que los cambios en el voto exterior beneficiarían electoralmente al PSOE" aunque finalmente el voto CERA dio un escaño a los 'populares' y se lo arrebató a los socialistas.

Por ello, han insistido en que "los bulos se desmontan con hechos" y en que España carece de problemas de calidad democrática en las elecciones. "Todo lo contrario: nuestro sistema democrático es de los más garantistas del mundo y nuestra democracia y nuestros procesos electorales son ejemplares".