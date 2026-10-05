El PSOE pide "ampliar" apoyos progresistas de cara a las elecciones frente a "PP-Vox, la coalición de los buitres"

Fachada de la sede del PSOE, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha avisado que "está preparado" para afrontar el adelanto electoral y ha instado a "ampliar los apoyos" para "continuar con un Gobierno progresista" frente a PP y Vox, a quien ha calificado como "la coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo".

"El PSOE está preparado y el secretario general tiene todo nuestro apoyo. Enfrente tendremos a una coalición PP-Vox, la coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo. Una oposición de bulos, sin sentido de Estado, que ha llegado a poner en duda hasta nuestro sistema electoral", ha trasladado el PSOE en un comunicado.

Así se ha expresado la formación después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este lunes su decisión de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre ante la necesidad de que los españoles decidan sobre el futuro que quieren para España y si prefieren dejarla en manos de la "ola revolucionaria" o por el contrario optar por seguir avanzando con un gobierno progresista.

El PSOE ha defendido que tiene "proyecto, equipo y fuerza" para afrontar los comicios, alegando que saldrán a "defender los avances logrados y un proyecto que quiere seguir ampliando derechos y mejorando la vida de la gente".

Sin embargo, los socialistas han avisado de que enfrente tendrán a PP y Vox, "la coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo". "Una oposición de bulos, sin sentido de Estado, que ha llegado a poner en duda hasta nuestro sistema electoral", han criticado.

"Sabemos por qué nos atacan: porque hemos impulsado políticas que mejoran la vida de la gente. España supera los 23 millones de afiliados, crece por encima de la eurozona y hemos subido el SMI un 66% desde 2018, hasta los 1.221 euros. También hemos aplicado la revalorización anual de las pensiones y decisiones internacionales como el reconocimiento de Palestina, que nos han hecho ser un faro moral", han reivindicado.

"NECESITAMOS AMPLIAR LOS APOYOS"

Así las cosas, han remarcado que la vivienda, la inteligencia artificial o el cambio climático son los "retos" que "van a definir las próximas décadas"; y han advertido que pueden traducirse en "oportunidades" para "conquistar nuevos derechos y construir un país más justo" o "abrir la puerta a retrocesos y a ganancias para unos pocos si este país cae en manos de Feijóo y Abascal".

"Por eso necesitamos ampliar los apoyos para continuar con un Gobierno progresista que siga transformando este país. Porque estas elecciones confrontarán dos modelos. El PSOE defenderá el suyo ante la ciudadanía y, junto a la fuerza de la gente, seguirá trabajando para hacer avanzar España. Nos vamos a dejar la piel", han sentenciado.