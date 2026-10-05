Cargos del PSOE piden a Feijóo desautorizar a Abascal y Ayuso sobre el voto por correo: "Es antidemocrático"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, en la sede del PSOE en Ferraz, a 5 de octubre de 2026,- Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha exigido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras cuestionar el voto por correo, que se podrá solicitar desde este mismo martes de cara a las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre.

"La señora Ayuso y el señor Abascal han salido ya cuestionando nuestro sistema democrático, han criticado el voto por correo, han insistido a la gente que no vaya ni tan siquiera a votar y desde aquí nos parece extremadamente grave y le pedimos al señor Feijóo que desautorice estas declaraciones", ha trasladado este lunes Mínguez en declaraciones a medios a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz (Madrid), antes de participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del partido.

Así se ha expresado después de que Abascal y Ayuso hayan animado al voto presencial de cara al adelanto electoral del próximo 29 de noviembre, poniendo en tela de juicio el voto por correo, que los ciudadanos podrán comenzar a solicitar este martes 6 de octubre, tras la publicación en el BOE de la convocatoria electoral.

Ante ello, Mínguez ha instado a Feijóo a "elegir" si está con Ayuso y Abascal o con los funcionarios de Correos: "El señor Feijóo ha sido presidente de Correos y debería de elegir si está con sus jefes Ayuso y Abascal o si está con los funcionarios de Correos y defender el trabajo que realizan el día de las elecciones para garantizar nuestro derecho a votar, porque las dos cosas no pueden ser".

BOLAÑOS: ES LA ESTRATEGIA DE LA ULTRADERECHA

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha referido a Abascal y Ayuso como "los portavoces de PP-Vox" y les ha pedido que no digan "tonterías" al "sembrar dudas" sobre un sistema electoral español que es "100% seguro" y "absolutamente reconocido por todo el mundo".

"Este tipo de declaraciones es muy habitual en la ultraderecha en todo el mundo. En todo el mundo siembran dudas, en todo el mundo tratan de engañar, en todo el mundo intentan hacer de la mentira su referencia en relación con los sistemas electorales", ha señalado Bolaños.

A preguntas de la prensa, el ministro ha tildado de "bastante absurdo" que se critique que el Gobierno apruebe este martes otra vez los decretos sobre vivienda que rechazó el viernes el pleno del Congreso de los Diputados, y que precipitó el adelanto electoral, para llevarlos a la Diputación Permanente de la Cámara Baja.

"Todo el mundo sabe que cuando se disuelven las cámaras queda la Diputación Permanente para las decisiones relevantes que tenga que tomar el Congreso", ha argumentado Bolaños, que ha añadido que esto ha sido así "durante toda la democracia" y que "por supuesto" va ser también esta legislatura. "Es el funcionamiento tanto de la Constitución como de nuestro sistema parlamentario", ha apostillado.

EL SISTEMA MÁS GARANTISTA, SEGÚN PATXI LÓPEZ

En la misma línea, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de "antidemocráticas" las palabras de la presidenta madrileña, alegando así que le parece "muy curiosa y tremenda" la reacción de "aquellos partidos que llevan pidiendo elecciones desde el minuto uno".

"Igual es que no las querían tanto, más que con la boca pequeña, porque hemos visto como Ayuso decía a la gente que no vote por correo, cosa que me parece absolutamente antidemocrática, poner en cuestión el sistema electoral en el país posiblemente más garantista y más seguro del mundo, ya no es que sea trumpismo, sino que es antidemocrático", ha cuestionado López, para después criticar también a Feijóo por, en su opinión, comparar "cómo vivimos ahora con el franquismo" y decir que "estas elecciones son como las de hace 50 años".

De su lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la convocatoria electoral, para alejarse del PP y Vox. "Merece más la pena que nunca para no dar un paso atrás en justicia social y en derechos, vamos a trabajar para seguir estando con la mayoría social de este país, para avanzar en derechos", ha indicado a su llegada a la Comisión Ejecutiva Federal en Ferraz.

"Creo que poner en tela de juicio el funcionamiento legítimo de nuestras instituciones en nuestro país dice mucho y nada bueno de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha sentenciado por su parte la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Abascal ha animado al electorado a votar "presencialmente". "Que no voten por correo, les animo a que voten en la urna y que voten con seguridad", ha señalado, asegurando que "en estos momentos" no se fía de "absolutamente nada" y esgrimiendo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es capaz de cualquier cosa". De forma similar se ha expresado la dirigente 'popular'. "Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo", ha dicho Ayuso durante un desayuno informativo.