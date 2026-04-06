El PSOE pide suspender el inicio del juicio del 'caso Kitchen' para volver a imputar a Cospedal y su exmarido

El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; su número dos, Francisco Martínez; el exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino, y el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, el primer día del juicio de Kitchen. - Pool

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha solicitado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) la suspensión del inicio del juicio por la 'Operación Kitchen' ---el presunto operativo orquestado por la excúpula del Ministerio del Interior para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas-- para que se investigue a la secretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, ambos citados como testigos.

Así lo ha planteado la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, durante las cuestiones previas dirimidas en la primera sesión del proceso, en las que ha reclamado la anulación del auto de apertura del juicio oral a través de la "retracción de las actuaciones" respecto a la línea de investigación sobreseída por la que ambos fueron declarados imputados en un primer momento.

Así, ha defendido la necesidad de ahondar en la "conexión política" de la supuesta trama y volver a investigar a Cospedal y su marido, que fueron imputados en 2021 y para quienes posteriormente se archivó la causa.

"Considero que tiene que haber aquí otras personas", ha indicado la letrada, pidiendo asimismo la incorporación como pruebas de tres archivos de audio hallados por la Policía Judicial, entre los que se encontrarían llamadas telefónicas entre la exdirigente 'popular' y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en el juicio.

De Pascual ha dicho que Cospedal "fue informada directamente por el entonces presidente del Gobierno", Mariano Rajoy, del "éxito de la operación de destrucción de pruebas".

Además, la letrada ha reclamado al tribunal que se acuerde llamar al PP como partícipe a título lucrativo argumentando que "es beneficiario de la actividad objeto de juicio", o bien "se le traiga" como responsable civil subsidiario.

LA FALTA DE CONEXIÓN ENTRE KITCHEN Y TÁNDEM

Por su parte, el abogado del exministro Jorge Fernández Díaz, Jesús Mandri, también ha pedido la "nulidad parcial" del auto de apertura de juicio oral.

El letrado ha señalado que "no hay ningún indicio" de que el asalto al domicilio de Bárcenas en 2013 estuviera "directamente relacionado con la 'Operación Kitchen'" y ha reclamado que este hecho se investigue por separado.

Asimismo, ha pedido la declaración de falta de competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los hechos, al observar "una falta absoluta de conexidad" entre los hechos de la pieza principal, esto es, los del 'caso Tandem', y de la pieza separada 'Kitchen'.

Así, ha dicho, mientras Tándem es "la investigación de una presunta red de corrupción en torno al señor Villarejo, quien, presuntamente, valiéndose de su condición de policía o agente en activo, ofrecía servicios a clientes privados a cambio de un precio", Kitchen abarcaría un presunto "operativo parapolicial" orquestado por el Ministerio del Interior para "sustraer determinada información comprometedora" para algunos dirigentes del PP que pudiera tener el extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Ya nos dirán las acusaciones cuál es la conexidad o similitud de estos hechos. Absolutamente ninguna. El único denominador común que hay es que el señor Villarejo ha estado y está investigado y acusado en ambos procedimientos judiciales. Absolutamente nada más", ha argumentado.

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE FERNÁNDEZ DÍAZ

Mandri ha denunciado la "vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías" que habría sufrido su defendido por la "injustificada adopción y prolongación del secreto en esta causa" que se mantuvo por dos años y seis meses, según ha dicho.

El letrado ha solicitado la nulidad de "absolutamente todos los autos", así como de "todas las diligencias que se han practicado bajo esta situación de secreto". Ha alegado que "se estuvieron practicando diligencias a espaldas de las defensas", y ha explicado que en consecuencia Fernández prestó declaración con "la creencia absoluta de que era todo claro y transparente" y de que tenía "acceso a toda la información y a todas las diligencias cuando esto no era no era no era así".

"Cuando se alza el secreto nos encontramos con todos los elementos que le incriminan" al tiempo que "se acuerda su imputación", ha señalado Mandri, que ha recriminado no haber podido hacer "absolutamente nada", ni "intervenir" ni "pedir alguna diligencia", "pese a que los elementos que luego justificaron su imputación estaban incorporados seis meses antes de que se alzara el secreto".