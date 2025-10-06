El PSOE quiere citar en el Senado a los alcaldes de Barcelona y A Coruña para abordar el impacto de la Ley de Vivienda

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presenta los Premios Goya 2026, en el Palau de la Generalitat, a 5 de septiembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido la comparecencia en el Senado de los alcaldes socialistas de Barcelona y A Coruña, Jaume Collboni e Inés Rey, respectivamente, para explicar en la comisión correspondiente el impacto de aplicar la Ley de Vivienda en sus respectivas ciudades.

Así lo ha anunciado el portavoz socialista de vivienda en el Senado, Javier Izquierdo, que ha justificado esta petición en que la Cámara Alta es un órgano "territorial", adelantando también su intención de citar a la alcaldesa de Alcorcón, Candela Testa.

"Son tres alcaldes en situaciones muy distintas en relación con las denominadas zonas tensionadas, que son aquellas en las que la Ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno, permite limitar el precio de los alquileres", ha explicado.

Sobre Collboni, el senador socialista ha elogiado su política de vivienda, poniendo en valor que la declaración de zona tensionada "ha conseguido que los precios medios de los alquileres bajen un 9%" en Barcelona.