El PSOE recalca en el Congreso que no habrá referéndum y amnistía en Cataluña

Avanza su rechazo a la moción que la CUP ha negociado con Unidas Podemos para ambos asuntos se aborden en la mesa de diálogo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, por boca de su diputado José Zaragoza, ha querido dejar claro este martes a Unidas Podemos y a los partidos independentistas catalanes en el Pleno del Congreso que no habrá independencia, ni referéndum, ni amnistía en Cataluña.

Con estas palabras, los socialistas han confirmado su rechazo a la moción que la CUP ha acordado con Unidas Podemos para que el Congreso avale que en la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán se puede hablar del referéndum de autodeterminación y de la amnistía como "propuestas de solución" al "conflicto" político existente.

La propuesta, que se votará en la sesión plenaria del jueves, contará también con el voto contrario del PP, Vox y Ciudadanos, según han adelantado en el debate de este martes sus distintos representantes, por lo que el texto no prosperará.

Así lo ha confirmado ya el diputado de la CUP, Albert Botrán, quien ha cuestionado que "la gran coalición de nacionalismo español", desde Vox hasta el PSOE, vayan a dar "portazo" una vez más al derecho de autodeterminación y a la amnistía, pese a que el 52% de los catalanes votó en las pasadas elecciones catalanas a formaciones que sí defienden ambas medidas como solución a la crisis política catalana.

Argumentos similares han esgrimido no sólo el presidente de Unidas Podemos, Jaume Asens, sino también los representantes de ERC, Junts y el PDeCAT, quien en su caso han coincidido en señalar que si el Estado quiere acabar con la vía "represiva" en Cataluña "la única solución" es la amnistía de los presos implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y "los más de 3.200 represaliados", y sentarse a negociar un referéndum pactado para Cataluña. Medidas que también comparten el PNV o Bildu.

"NO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ PARA QUE NOS PERDONEN"

"No hemos llegado hasta aquí para que el gran premio sea que ustedes nos perdonen", ha sentenciado la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, rechazando así, al igual que sus colegas de ERC y Junts, que el indulto a los presos del procés sea la solución al "conflicto".

Todos ellos, al igual que Unidas Podemos, el PNV y Bildu, también han criticado, por considerar "una anomalía democrática", que los representantes del PSOE, PP y Vox en la Mesa del Congreso hayan rechazado uno de los dos puntos de la moción original de la CUP, que buscaba que el Pleno se pronunciara a favor de la admisión a trámite de la Ley de Amnistía registrada por los independentistas catalanes y cuyo debate ya bloqueó el órgano de gobierno de la Cámara por inconstitucional.

Con todo, el diputado del PSC José Zaragoza ha recalcado a los partidos independentistas y a Unidas Podemos que en Cataluña no habrá ni independencia, ni referéndum, ni amnistía, tras lo cual ha cargado las tintas contra la CUP, al que ha afeado que vean el Estado de Derecho como un "problema", y no como una "solución", y a la que ha acusado de presentarse como un partido antisistema y, sin embargo, hayan puesto sus votos a favor de que un destacado consejero del Ibex sea consejero de Economía.

LA CUP ES UN "ENGAÑO"

"Ustedes son un engaño. Sólo sirven para dar lecciones de moralina pero luego dejan que el dinero se lo lleve la derecha catalana. Son el seguro de nada cambie en Cataluña", ha manifestado José Zaragoza, para concluir que, pese a todo, su partido continuará insistiendo en encontrar soluciones "para construir los puentes rotos" en esa comunidad.

Más gruesas han sido las exposiciones de los representantes del PP, Vox y Ciudadanos. Por parte de los 'populares', José Antonio Bermúdez de Castro ha advertido a los independentistas catalanes que, pese a sus "amenazas", "fracasarán" en su intento de independizarse de España porque "la confrontación y la ilegalidad son caminos que chocan contra un muro, el de la legalidad".

Pero también se ha dirigido al PSOE para criticar que sean "los últimos" en enterarse de que sus socios quieren romper "por las bravas" con la soberanía nacional en una mesa de diálogo que no es más que "un desprecio para los constitucionalistas". "Son ustedes los que se han alejado del constitucionalismo y han elegido esos socios con tal de mantenerse en el poder", ha censurado Bermúdez de Castro, antes de pedir a los socialistas que no generen con esa mesa expectativas "que no van a poder cumplir".

Y UN PARTIDO "VIOLENTO", AÑADE VOX

De su lado, Juan Carlos Segura, de Vox, ha cuestionado que la CUP, al que se referido como un partido "violento", quiera activar una mesa y un diálogo con el Gobierno. "Con delincuentes no se negocia", ha aseverado Segura, para añadir que "la soberanía nacional no es negociable".

Desde Ciudadanos, José María Espejo ha lamentado que el Congreso vuelva a debatir sobre "la marmota del procés" mientras que Cataluña "se hunde literalmente", y ha criticado al PSOE por pretender ahora "reescribir" la historia barajando la posibilidad de indultar a los presos del 1-O, "no por convicción sino por su supervivencia en Moncloa".