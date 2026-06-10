El PSOE respalda apoyar los presupuestos en Extremadura si Guardiola prescinde de los consejeros de Vox

El portavoz del PSOE, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha respaldado la propuesta lanzada por los socialistas en Extremadura para apoyar los presupuestos autonómicos a cambio de que la presidenta María Guardiola (PP) cese a los consejeros de Vox.

En declaraciones a los mediosen los pasillos del Congreso, antes del inicio de la sesión de control al Gobierno de este miércoles, ha afirmado que le parece "bien" la iniciativa lanzada en la víspera por el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Cotrina.

En todo caso, considera que el PP "hace tiempo que eligió ir con Vox con todo y para todo" y da por hecho que también alcanzarán un acuerdo en Andalucía.

En ese sentido ha reprochado que tanto PP como Vox aplaudieran el discurso que pronunció el Papa León XIV este lunes en la Cámara Baja, pero luego acuerden la "prioridad nacional" que es, reprocha "justo lo contrario" de lo que dijo el Pontífice ante los parlamentarios.

En la misma línea, el diputado del PSC José Zaragoza dice que Cotrina está demostrando un liderazgo "sobre el territorio" y va construyendo una alternativa a Guardiola. Con esta iniciativa, apunta, está dejando en evidencia que el PP pacta con Vox "porque quiere, no porque lo necesite".