El PSOE respalda a la mujer que denunció a Adolfo Suárez por agresión sexual y cree que se puede actuar contra cómplices

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha expresado este viernes su "solidaridad" con la mujer que ha presentado una denuncia contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales en la década de los ochenta.

Narbona considera "muy impactante" su testimonio y ha manifestado toda su solidaridad "con una mujer que ha callado durante tanto tiempo", en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. No obstante cree que a día de hoy existen las normas legales para que empresas y partidos políticos cuenten con protocolos antiacoso.

Aunque Suárez falleció en el año 2014 la dirigente socialista considera que todavía puede haber responsabilidades en personas "que hicieron posible que eso sucediera". "Quizás ahí la Justicia tiene algo que decir", ha indicado.

No obstante, ha evitado pronunciarse sobre si se debería retirar su nombre al aeropuerto de Madrid-Barajas. "Sería absurdo por mi parte avanzar una posición porque lo acabo de escuchar", ha apuntado.

IMPACTO EN LA OPINIÓN PÚBLICA

En plena catarata de casos de acoso en el PSOE y en otros partidos, ha señalado que desde Ferraz están "modificando el funcionamiento" del protocolo antiacoso aprobado el pasado mes de mayo "a la vista que se ha producido un fallo tremendo con un gran impacto en la opinión pública".

Se refiere así a la demora de más de cuatro meses en contactar con las denunciantes del excargo de Moncloa y del PSOE, Francisco Salazar, que relataron comportamientos inapropiados en el entorno laboral.

No obstante, considera que todos los partidos y empresas tienen que contar con las herramientas adecuadas para que ninguna mujer "se quede callada" ante la falta de mecanismos para trasladar su denuncia.