PSOE y sus socios acusan a PP y Vox de "proteger y financiar" a "pseudoperiodistas" que hacen activismo en el Congreso

'Populares' y Vox rechazan la reforma del Reglamento que busca poder sancionar a los acreditados que dificultan la labor de otros medios

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y sus socios parlamentarios han coincidido este martes en acusar al PP y Vox de "proteger y financiar" a los "pseudoperiodistas" que, según han denunciado, hacen "activismo" en el Congreso y lo han hecho durante el debate de toma en consideración de la reforma del Reglamento de la Cámara que han impulsado para poder actuar contra estas personas con credencial de prensa que "boicotean ruedas de prensa", "acosan" a diputados e informadores y dificultan el trabajo de los periodistas.

El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha sido el primero en subir a la tribuna para defender esta iniciativa que busca poner coto a los "apóstoles del odio" que van "ganando impunidad" y que, según ha dicho, no hacen "periodismo, sino basura" porque "sólo responden al interés de sus amos, que son los que odian a la izquierda porque recortan sus privilegios y tampoco les gusta la democracia porque limita su poder".

Tras poner algunos ejemplos de los "señalamientos, amenazas, acosos y violencia verbal" a los que recurren estos "agitadores ultras aprendices de fascistas", López se ha dirigido especialmente al PP, al que ha acusado de "proteger y financiar" a estos "pseudoperiodistas" concediéndoles "grandes subvenciones" allí donde gobiernan.

"La inmensa mayoría existen y hacen negocio gracias a ustedes", les ha espetado, instándoles a darse cuenta de la gravedad de esta situación antes de que también vayan a por ellos. "Cuando vayan a por ustedes ya estarán solos y no quedará nadie para defenderles", ha lanzado, reconociendo, en todo caso, que esta reforma debería haberse impulsado antes.

ASEGURAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha mostrado su apoyo a esta reforma contra los "matones y acosadores fascistas", aunque se ha quejado de que llega tarde y de que sólo "roza el problema de fondo" que es, a su juicio, "la desinformación y la concentración oligopólica de los medios de comunicación". Por eso ha pedido "valentía" al PSOE para prohibir la financiación pública a los medios condenados por difundir mentiras y a los que "riegan de dinero" los gobiernos 'populares' de Madrid y Murcia.

También Mertxe Aizpurua, de Bildu, ha insistido en esta idea definiendo a los "agitadores ultraderechistas" como "voceros del PP y Vox" que "acosan, atacan y señalan a diputados, periodistas y responsables de comunicación de los grupos parlamentarios". "Ustedes tienen responsabilidad porque ya nadie duda de que siguen sus directrices", ha remachado, antes de pedir que se deje de "regalar espacios a los que solos los usan para generar odio".

"NO SON INCÓMODOS, SON SICARIOS"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha preguntado cuántos videos de esos "periodistas incómodos" --como los definen PP y Vox-- se han visto "persiguiendo" al presidente valenciano, Carlos Mazón, después de la dana, o al murciano Fernando López Miras tras el incendio mortal en una discoteca en su región. "Periodista incómodo es (Carlos) Alsina, esto son sicarios, mercenarios a su servicio", ha apostillado.

También ha avanzado su apoyo al texto, Josep María Cervera, de Junts, quien ha pedido hacer "cirugía fina" para excluir las "malas prácticas" sin que ello afecte a la libertad de prensa, y ha criticado a quienes practican un "mal activismo" e "intimidaciones que condicionan el derecho a la información".

"Democracia casa muy mal con escuadrismo", ha resumido Francisco Sierra de Sumar, quien ha subrayado que "no puede haber libertad de prensa sin responsabilidad" y ha advertido que todo torcimiento del derecho a la información, se traduce antes o después en agresiones, violencia física y violencia política". "Señorías del PP, la disyuntiva es muy clara, o están con los trumpistas o con el Estado social y de derecho. No hay otra opción, ni se pueden poner de perfil", ha zanjado.

"No queremos limitar la libertad de expresión, sino asegurarla", ha enfatizado desde el PNV su portavoz, Maribel Vaquero, haciendo hincapié en que no apoyan sancionar a nadie "por su ideología", sino por "reventar las reglas del juego" mediante la "provocación". "No se menoscaba el derecho de los medios de obtener y difundir información veraz, para la ciudadanía", ha destacado, incidiendo en que lo que se persigue es que los "profesionales" de la información puedan trasladar a la ciudadanía lo que plantean los grupos "con el enfoque que quieran, pero con veracidad".

Néstor Rego, el BNG, ha pedido que "los traficantes del odio no puedan nunca más utilizar los medios del Congreso para sus objetivos" y les que ha equiparado con los "fascistas que quisieron ilegalizar las fuerzas soberanistas" y que "hablan de libertad política" cuando "justifican una dictadura brutal que implantó la censura".

YA PUEDE ACTUAR ARMENGOL

La 'popular' Macarena Montesinos ha asegurado que su grupo "no justifica ningún insulto ni comportamiento inadecuado en el Congreso", pero considera que no hay que cambiar el Reglamento para atajarlos, sino que basta con que la Presidencia de la Cámara haga uso de su responsabilidad para actuar en cada caso concreto o dictar las resoluciones que crea oportunas.

Así, ha rechazado que la Mesa del Congreso "se convierta en un tribunal inquisidor que expida carnés de buenos y de malos periodistas" lo que sentaría un precedente "muy peligroso". "¿Desde cuándo la libertad de prensa necesita una credencial moral expedida por los políticos? ¿Quién va a decidir quién es un buen periodista y quién es un activista?", ha preguntado antes de señalar a Aizpurua, "condenada por enaltecimiento del terrorismo", acusándola de haber "señalado de forma terrorífica a periodistas a los que ponía en la diana" desde el diario 'Egin'.

Por su parte, Alberto Rodríguez Almeida, de Vox, ha hablado de "censura previa" y ha acusado al PSOE y sus socios de "pretender restringir el derecho fundamental a la información" por buscar que el Congreso se "extralimite" y pretenda "dar y quitar carnés de periodistas". "Vox no va a participar de este aquelarre de enemigos de España para intentar callar a quienes denuncian su vergüenzas y sus miserias".