El PSOE y sus socios avanzan en la regulación de la actividad de los lobbies en el Congreso, con la abstención de Junts

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y sus socios han avanzado este martes en la regulación de las actividades de los lobbies en el Congreso y sus relaciones con los diputados aprobando el informe de la ponencia encargada de esta reforma del Reglamento de la Cámara, un texto que ha salido adelante con la abstención de Junts y el voto en contra del PP y Vox.

La previsión es que la próxima semana se convoque la Comisión de Reglamento para debatir las enmiendas que han quedado vivas, con intención de aprobar un dictamen que pueda ser elevado al Pleno previsto para el mes de julio.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, en la reunión de este martes se han aprobado una quincena de enmiendas transaccionales y dos del PP.

Entre las pactadas destaca una que recoge la petición de PNV, ERC, Bildu y BNG de dejar fuera de esta regulación a las entidades del tejido social y asociativo sin ánimo de lucro y sin vínculos empresariales, a las que el texto original del PSOE se equiparaba con los grupos de interés y, por tanto, se les obligaba a inscribirse en el registro que se creará para tener localizados a los 'lobbies' que quieran tener acceso a la Cámara.

DEJAR CONSTANCIA DEL CONTENIDO DE LAS REUNIONES

Además, se va ampliar la información que los grupos de interés deberán aportar al inscribirse en el citado registro, donde los lobbistas también deberán dejar constancia tanto sus reuniones e interlocuciones con diputados, grupos parlamentarios y resto de personal susceptible de recibir influencia y como del contenido de las mismas.

Por su parte, los diputados también tendrán que informar de la documentación que han tenido en cuenta para decidir su voto. En concreto, según lo pactado en la ponencia, deberán comunicar mediante el registro electrónico habilitado todas las propuestas, observaciones o documentos recibidos de grupos de interés, solo si las han utilizado, total o parcialmente, para la elaboración o modificación de iniciativas legislativas.

Asimismo, el informe de huella legislativa recogerá también todas las votaciones producidas durante la tramitación. Se incorporará en un anexo el sentido de las votaciones emitidas en el Pleno por cada miembro de la Cámara y en relación con las votaciones en comisión, se identificará el sentido de voto en función del grupo parlamentario. En el caso de que los integrantes de un mismo grupo votaran de manera diferenciada, también se hará constar.

SE REFUERZA EL RÉGIMEN DE SANCIONES

A su paso por la ponencia también se han precisado los principios rectores del código de conducta de los grupos de interés y se ha reforzado el régimen de infracciones y sanciones.

Además, se ha incorporado una enmienda del PP que incluye un nuevo artículo para especificar que se considerará "personal susceptible de recibir influencia" a toda persona que desempeñe funciones públicas con capacidad de intervenir en la formulación, ejecución o supervisión de políticas públicas, elaboración normativa o procesos de decisión o tramitación de cualquier acuerdo político en el ámbito del Congreso.

En particular se cita a los diputados, los miembros de los gabinetes que prestan funciones de confianza o asesoramiento especial, el personal eventual adscrito a la Mesa de la Cámara o a los grupos parlamentarios, el personal de los grupos parlamentarios, y el resto del personal al servicio de la Cámara susceptible de participar, de forma directa o indirecta, en cualquier actividad de influencia reguladas en el Reglamento.

La enmienda aprobada precisa que "esta enumeración tiene carácter enunciativo y no limitativo" con lo que se garantiza que "cualquier otro cargo o empleado público que pueda ser objeto de influencia en la toma de decisiones" también esté sujeto a la norma.