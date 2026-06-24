PSOE de Soria pide la suspensión cautelar de militancia de Yolanda Santos y la apertura de un expediente informativo

Un coche sale del Ayuntamiento de Soria, a 23 de junio de 2026, en Soria, Castilla y León (España). - Concha Ortega - Europa Press

SORIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Soria ha acordado solicitar la suspensión cautelar de militancia de la concejal de Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento, Yolanda Santos, tras haberse conocido su traslado a dependencias de la Guardia Civil, al tiempo que se reclama también la apertura de un expediente informativo.

Asimismo, la formación socialista ha acordado solicitar la apertura de un expediente informativo interno y trasladar toda la información disponible a los órganos competentes del partido para su valoración. A través de un comunicado, la organización ha tomado esta decisión de acuerdo con los principios de "ejemplaridad, responsabilidad y transparencia que inspiran el Código Ético y de Conducta del PSOE", mientras se esclarecen los hechos y se desarrollan tanto las actuaciones internas como el procedimiento judicial en curso.

Ante las actuaciones conocidas, el PSOE de Soria ha reiterado su máximo respeto a la actuación de la Justicia y su confianza en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.

El partido ha asegurado que actuará con la "máxima exigencia" y "responsabilidad", desde la aplicación de sus normas internas con la decisión de adoptar "cuantas decisiones resulten oportunas en función de la evolución de los hechos, siempre desde el respeto a las garantías jurídicas y a la presunción de inocencia".