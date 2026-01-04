PSOE y Sumar, abiertos a revisar el envío personalizado de propaganda electoral para ahorrar costes

Archivo - Papeletas y sobres de las elecciones generales - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y Sumar comparten con el Tribunal de Cuentas la conveniencia de que se revise la actual fórmula de envío postal personalizado de sobres, papeletas y propaganda electoral con el objetivo de ahorrar costes y también papel, si bien Sumar se muestra más proclive al asumir casi íntegramente las recomendaciones del fiscalizador.

Así lo plantean los dos grupos parlamentarios en las propuestas de resolución que han registrado a los informes del Tribunal Cuentas relativos a las fiscalizaciones de contabilidades electorales de las generales de 2023 y de los comicios europeos de 2024, unos escritos a los que ha tenido acceso Europa Press, y que se votarán ya en 2026 en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

De las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición, Sumar es la que se muestra más entusiasta al asumir prácticamente todas las sugerencias que el órgano que preside Enriqueta Chicano viene haciendo en sus informes de fiscalización sobre la necesidad de buscar alternativas al envío postal a todo el electorado.

En este contexto, la coalición de izquierdas busca que las Cortes emplacen al Gobierno a evaluar la "eficiencia material y económica" del conocido como 'mailing' electoral, habida cuenta de que los sobres y papeletas de votación se pueden adquirir en los colegios electorales el día de los comicios.

Y, también siguiendo la recomendación del fiscalizador, Sumar se inclina por intentar diseñar un nuevo procedimiento, "más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información", que ofrezca mayores garantías en su ejecución y permita reducir los fondos públicos destinados a su financiación.

REPARTIRLOS EN SEDES O MÍTINES

En sus últimos informes, el propio Tribunal de Cuentas recalcaba que los partidos deben acreditar la puesta a disposición de los electores de todas las unidades de sobres y papeletas electorales, ya sea mediante su envío postal o por ejemplo haciendo entrega de los mismos directamente a los votantes en sus sedes o en sus actos de campaña.

También con el objetivo de ahorrar, los de Yolanda Díaz sugieren recurrir a la adquisición centralizada de sobres y papeletas, pues, tal y como apunta el fiscalizador, los precios facturados a las formaciones políticas resultan considerablemente superiores a los precios unitarios de adjudicación en la contratación realizada por las Administraciones Públicas, siendo una medida necesaria desde el punto de vista del ahorro de recursos públicos y la sostenibilidad medioambiental.

De su lado, el PSOE se limita en sus resoluciones a animar a los grupos parlamentarios a aprovechar la reforma de la LOREG que se tramita en el Congreso para hacer sus propuestas con vistas a un nuevo procedimiento de los envíos de sobre, papeletas y propaganda, pero no habla de fórmulas alternativas ni de compras centralizadas y sigue contemplando los envíos postales personalizados.

PREREGISTRO TELEMÁTICO EN CORREOS

En este contexto, los socialistas pretenden que las Cortes insten al prestador del servicio postal a implementar un sistema de preregistro telemático de las formaciones políticas que vayan a realizar el envío directo y personal de este material con el objetivo de identificar "de forma inequívoca" los envíos que resulten subvencionables.

También demandan que el operador postal potencie la tramitación electrónica del procedimiento de depósito postal de la propaganda electoral, tanto en el pago del anticipo a cuenta de los envíos como en la justificación de este, en la emisión de los albaranes y en la posterior facturación realizada a los partidos.

Por su parte, el PP insta al Gobierno a disponer de un número de sobres y papeletas para "hacer refuerzos" en las zonas o poblaciones a las que no llega o llega erróneo el 'mailing'" al no garantizar Correos su distribución.

Además, los 'populares' quieren que las Cortes emplacen tanto el Gobierno como al Tribunal de Cuentas a "abstenerse de exigir la sincronización cuantitativa del número de sobres y papeletas electorales confeccionadas con el número de franqueos justificados" ya que, cuando se contratan las papeletas y sobres no se dispone del censo definitivo y se desconoce, por tanto el número exacto que se va a depositar en Correos.