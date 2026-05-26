El PSOE tacha de "antología del disparate" las actuaciones del juez Peinado y pregunta quién compensará a Begoña Gómez

1090411.1.260.149.20260526144408 El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera que la actuaciones del juez Juan Carlos Peinado en relación con Begoña Gómez, como su citación a una audiencia previa bajo amenaza de ser llevada por la fuerza pública, son propias de una "antología del disparate" y pregunta quién compensará a la esposa del presidente Pedro Sánchez por el daño causado durante los dos últimos años con esta instrucción.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha destacado a colación el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, a su juicio, "viene a "desmontar todo lo que ha tenido que soportar Begoña Gómez en los últimos dos años".

"Han sido dos años condenada y vilipendiada públicamente, dos años en los que se ha atacado a Begoña Gómez para atacar a su marido y en los que ha estado una diana permanente, usada hasta la náusea por el PP para intentar destruir al presidente del Gobierno", ha denunciado.

"NO HAY NADA"

Y es que, según ha abundado, después de dos años de "ruido", de "bulos, de "fango" y de "una persecución despiadada" contra Begoña Gómez, "la realidad es la misma que al inicio: no hay nada". "Y ahora, ¿quién responde por el daño causado? ¿Va a responder el juez Peinado? ¿El PP o Feijóo?", ha preguntado.

López cree que el juez Peinado, cuyas actuaciones a sostiene que debieran aparecer "en una antología del disparate", no lo hará en tanto que ha vuelto a citar a Gómez el próximo 9 de junio a una "audiencia preliminar".

Y ha añadido que el PP tampoco después de que sus dirigentes lleven dos años "vomitando" todo lo que se les ha ocurrido para "destruir" al presidente y a su familia. A su juicio, los 'populares' están en la estrategia de "ensucia que algo queda". "Ellos propuestas no tienen; ahora, fango y poner el ventilador, todo lo que haga falta", ha apostillado.