El PSOE tacha de "escándalo democrático" la apertura de juicio oral a Begoña Gómez: "La utilizan de arma política"

Archivo - La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones.- Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha tachado de "escándalo democrático" la apertura de juicio oral con jurado popular por varios delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha promovido el hashtag #YoConBegoña, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya acordado retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio nacional y obligarle a comparecer cada quince días en sede judicial.

Así consta en un auto de 84 páginas de este sábado en el que el magistrado acuerda abrir juicio oral con jurado popular a Gómez y adopta estas medidas también para su asesora, Cristina Álvarez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme".

En un comunicado, el PSOE ha defendido que Gómez es "inocente" y ha denunciado que "algunos han intentado construir una condena pública sin existir pruebas que la sostuvieran". "Han jugado con la reputación y la vida de una persona por el simple hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno", ha señalado.

Los socialistas sostienen que lo ocurrido este sábado es "un paso más en esa estrategia" y consideran que las medidas cautelares adoptadas son "desmedidas, desproporcionadas e imposibles de justificar" después de "dos años de investigación en los que no ha aparecido prueba que acredite delito alguno".

En esa línea, el PSOE denuncia "una persecución injusta contra una persona inocente" para "destruir su reputación" y utilizar su nombre "como arma política" contra el presidente del Gobierno y secretario general de la formación. "Una persecución que ya ha causado un daño irreparable a Begoña, pero que también ha socavado la imagen de la Justicia y la democracia", añade.

El Partido Socialista asegura, además, que no va a consentir que puedan con ellos "ni a quienes hacen juicios políticos ni a quienes judicializan la política". "Quienes creen que con esto nos doblegan, no nos conocen. Ahora más que nunca, vamos a seguir haciendo política con mayúsculas, con toda la fuerza del PSOE", ha remachado.

"Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán", ha publicado también el partido en la red social 'X', en la que está promoviendo en redes sociales el hashtag #YoConBegoña.

"DELIRANTE, OBSESIVO Y VERGONZOSO"

Al auto han reaccionado multitud de dirigentes y cargos socialista.

El vicepresidente del Congreso y secretario de Política Institucional y Formación del PSOE ha escrito en 'X': "El padre de la concejala del PP suma y sigue en la persecución", en referencia al juez Peinado.

Además, el portavoz en el Congreso, Patxi López, considera "imposible no indignarse ante tamaña desvergüenza" y cuestiona que Peinado siga siendo juez, algo que, a su juicio, "dice mucho de cómo funcionan algunos en este gremio". "¿Dónde está el CGPJ? El que pueda hacer, que haga en su máxima expresión", ha añadido.

Su portavoz adjunta en la Cámara Baja y la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, ha calificado la decisión de Peinado de "delirante, obsesiva y vergonzosa" y ha acompañado también su mensaje con el hashtag #YoConBegoña.

A continuación, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha definido la resolución como "una decisión desmedida y desproporcionada". "A la altura de un juicio político escandaloso contra una persona inocente", ha añadido.

PEINADO, "ACTIVISTA POLÍTICO CON CLARO ABUSO DE PODER"

Por su parte, la secretaria adjunta a Organización y de Coordinación Territorial, Elisa Garrido, considera que este auto "desprestigia a la justicia". "Peinado sigue ejerciendo de activista político practicando un claro abuso de poder sin ningún tipo de consecuencias. No es justicia, es persecución. Nuestra democracia no se puede permitir semejante impunidad", ha apuntado.

Igualmente, la secretaria adjunta a Organización y de Transparencia y Acción Democrática del PSOE, Anabel Mateos, ha cargado contra la decisión judicial, que ha calificado de "obscenidad jurídica". "Qué obscenidad jurídica. Qué indefensión en pleno Estado de Derecho. Aguanta, Begoña. Estamos contigo", ha escrito.

También se ha pronunciado el secretario adjunto a Organización y Acción Electoral de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Borja Cabezón, quien ha calificado la decisión de "barbaridad". "Supera todos los límites posibles e imaginables. La institucionalidad y la justicia no es esto", ha manifestado.

Juventudes Socialistas ha reaccionado igualmente en redes sociales con un mensaje en el que sostiene que "la política no debería llevar toga", junto al mismo hashtag y una imagen de apoyo a Begoña Gómez