El PSOE tacha al PP de "partido antisistema" por sacar gas pimienta en el Congreso: "¿Hasta dónde van a llegar?"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha tachado al PP de "partido antisistema" por el episodio protagonizado por la diputada Ana Vázquez de mostrar un bote de gas pimienta en el Pleno, lo que ha motivado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le exigiera abandonar el hemiciclo.

"Cuando uno piensa que el PP ya no se puede degradar más, aparece alguien dentro de sus filas que los hace caer más bajo --ha escrito en la red social 'X'--. La falta de educación que demuestran cada día y la falta de respeto, también, al Reglamento de la Cámara, lo convierten cada vez más en un partido anti sistema y cada vez menos en un partido de gobierno".

En declaraciones a 'La 1', Patxi López ha calificado de "lamentable" el episodio y ha acusado a Ana Vázquez de querer "montar un escándalo". "Y lo peor ha venido después, cuando la diputada, que dice que es policía, ha dicho que lo volvería a hacer todas las veces que haga falta", ha enfatizado.

A su juicio, "el Partido Popular ya cada vez se convierte más en un partido antisistema y cada vez menos como un partido de gobierno". "No sé hasta dónde va a llegar ya el PP en esta escalada --ha añadido--. Ya está bien, que no todo vale ya para atacar al Gobierno".