El PSOE tilda de "cacería" la "filtración" de chats de Zapatero y denuncia una "vulneración de derechos fundamentales"

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una declaración desde Ferraz. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha tildado de "cacería" la filtración de mensajes privados "ajenos a la causa" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha denunciado que supone una "vulneración de derechos fundamentales".

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervino decenas de conversaciones entre el expresidente del Gobierno y su secretaria, Gertrudis Alcázar, que se han hecho públicos este miércoles.

Al respecto, fuentes de Ferraz han asegurado que se trata de un "escándalo mayúsculo" y han defendido que la mayoría del material difundido no tiene relación con los hechos investigados, lo que "genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial".

"Filtrar WhatsApps y agendas privadas ajenas a una causa judicial no es información: es una cacería incompatible con las garantías que exige una democracia", han afirmado.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado que "nada justifica convertir la vida privada de una persona en munición política". "¿Quién va a parar esta deriva antidemocrática?", ha censurado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.