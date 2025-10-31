El PSOE, "tranquilo" ante la petición del Supremo de investigar sus pagos en metálico: No hay nada delictivo

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa, posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este jueves que su partido está "muy tranquilo" tras conocerse la decisión del magistrado del Tribunal Supremo que instruye el 'caso Koldo' de instar a la Audiencia Nacional a investigar los pagos en metálico realizados por su partido en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, y ha insistido en que no hay "nada delictivo".

"Estamos muy tranquilos, tan tranquilo como ayer respondía el presidente del Gobierno, porque sabemos que detrás de ciertas investigaciones no hay absolutamente nada delictivo", ha afirmado López en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, donde ha subrayado que el PSOE ha puesto a disposición de la Justicia "absolutamente todas las facturas que justifican esos pagos en efectivo".

Según ha explicado, se trata de "pagos de representación", equivalentes a "los que realiza cualquier empresa cuando adelanta el dinero de una comida o un viaje y luego se justifica con las facturas correspondientes". "Por lo tanto, absoluta tranquilidad con este asunto", ha insistido López.

"VIVIMOS EN EL MUNDO DE LAS COINCIDENCIAS JUDICIALES"

Preguntado por si considera que la decisión judicial es una coincidencia o una reacción política a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado, López ha respondido que "parece que el Partido Socialista vive permanentemente en el mundo de las coincidencias judiciales".

"Cada vez que al PP le va mal, sacan alguna noticia sobre el PSOE", ha señalado el dirigente socialista, quien considera que los últimos días no han sido una "semana horribilis" del PSOE, como auguran los 'populares', sino la demostración de la "decadencia absoluta" del PP.