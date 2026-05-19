El PSOE ve "cobardía" en el PP por no presentar una moción de censura contra Sánchez

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha recordado este martes al PP que "tiene en sus manos" la posibilidad de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez y ve una muestra de "cobardía" que los 'populares' se escuden en que quien debería convocar ya elecciones es el presidente.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, López ha replicado así a su homóloga del PP, Ester Muñoz, quien minutos antes, preguntada sobre la posibilidad de presentar una moción de censura a raíz de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, ha comentado que "en una democracia sana y seria no haría falta una moción de censura" porque el presidente del Gobierno ya se habría ido.

Frente a estas palabras, López ha remarcado a los 'populares' que "la oposición tiene un instrumento en sus manos, que es la moción de censura" que los socialistas aplicaron en el pasado hablando con unos y otros para que tuviera "éxito".

"Por lo tanto, que la cobardía del PP no haga decir que este país es democráticamente no sano porque España es una democracia de primera", ha apostillado.