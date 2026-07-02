El PSOE ve "plenas garantías" en las nacionalizaciones de la 'ley de Nietos' y carga contra Feijóo: "Ignorancia supina"

Archivo - La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en la sede del partido en la calle Ferraz. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido el proceso de nacionalizaciones de descendientes de exiliados tras la guerra civil, la llamada 'ley de Nietos', y asegura que tiene "plenas garantías", incluido el reparto por provincias que ha puesto en cuestión el PP.

Además ha replicado a las críticas del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que considera que demuestran su "ignorancia supina" y desconocimiento al respecto. "No entiende como funcionan estos procesos", ha señalado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, criticando también lo que considera "mala fé" al mezclar el proceso de nacionalizaciones con la regularización extraordinaria de migrantes.

La portavoz ha recalcado que los descendientes de españoles que soliciten la nacionalidad tienen que demostrar quienes son sus antepasados y por tanto se va a saber "perfectamente" en qué circunscripción tienen que votar.

Mínguez ha salido al paso de las críticas de Feijóo, que dijo que está habiendo "mucha arbitrariedad, ninguna seguridad y muy pocas garantías" con las nacionalizaciones y puso el acento en el impacto económico de esta medida --incluida en una disposición de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022-- y en que se acredite el parentesco de los solicitantes, según trasladó este jueves desde Santander.

Los socialistas aseguran que va a haber "plenas garantías" y esas cuestiones están recogidas en el proceso. "Detrás de esto hay todo un sistema", y los trabajadores de los consulados van a validar el proceso, ha señalado Mínguez antes de cargar contra Feijóo, "Deje a los funcionarios hacer su trabajo" y deje de inculcar miedo", ha lanzado.