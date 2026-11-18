Archivo - El vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Congreso y cabeza de lista del PSOE por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha aplaudido la entrevista concedida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la revista 'Lecturas' porque cree que este tipo de formatos humanizan al candidato socialista y lo acercan a los ciudadanos frente al "hijoputismo" en el que cree que han estado instalados el PP y Vox en los últimos años.

En declaraciones en la Cámara Baja, Gómez de Celis considera "positivo" que Sánchez se haya prestado a una entrevista en la llamada 'prensa rosa' porque en el PSOE tratan de ser "lo más transparentes posible" y porque muestra un perfil como el de "cualquier otra familia normal y corriente".

En concreto, defiende que el hecho de que Sánchez confiese que no se imagina vivir si su esposa Begoña traslada esa "humanización" de la política frente a la idea que han venido trasladando el PP y Vox de que los socialistas provienen "del infierno de Dante". Por tanto, ha resumido que toda acción que vaya contra el "hijoputismo" que achaca a PP y Vox es "muy favorecedora" a la hora de votar el próximo 29 de noviembre.

PP Y VOX, INSTALADOS EN EL "ODIO" Y LA "DIVISIÓN"

En este tiempo, "PP y Vox han estado trasladando odio permanentemente, intentando dividir a la sociedad y envenenar socialmente a los españoles", ha denunciado el socialista andaluz tratando de explicar lo que entiende por "hijoputismo".

En este punto, Gómez de Celis ha hecho referencia a los insultos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó este martes contra los antiguos gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, a los que definió como una "red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos".

A este respecto, el dirigente socialista ha subrayado que los andaluces están "hartos, cansados y hastiados" del "permanente insulto" que practica Ayuso contra los andaluces. Tras tachar de "deleznable" que recientemente se refiriera a los educadores en huelga como "coro rociero", ha criticado que la presidenta no sólo se haya mostrado de nuevo "faltona", sino también "cobarde".

"Ha pasado de ser la chulapa de ayer a la avestruz de hoy: primero insulta a los andaluces y después trata de recoger velas. Tiran la piedra y esconden la mano pero siempre queda el insulto permanente a los andaluces", ha dicho.

El vicepresidente primero del Congreso sostiene que detrás de estas descalificaciones de Ayuso lo que se esconden son sus "deficiencias", su "aticazo" o su financiación de la sanidad privada en Madrid. "Intenta esconder su motosierra", ha remachado.

Dicho esto, Gómez de Celis ha pedido al PP andaluz y, en concreto, a su presidente, Juanma Moreno, que explique cuál es su posición sobre los constantes insultos de Ayuso. "¿Va a defender a los andaluces o va a defender a la señora Ayuso? ¿Va a decir al que está en contra de todos los insultos que nos hacen a los andaluces o va a seguir arrodillado, subyugado y con pleitesía ante la señora Ayuso?", ha planteado.