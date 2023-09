El PSOE ve como única aportación de Feijóo el "marco" que le ha puesto a la 'foto de Colón' con sus pactos con Vox

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, considera que la única aportación del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde que recaló en la calle Génova ha sido "poner marco" a la 'foto de Colón' y "colgarla" en la sede de todas las instituciones en las que gobierna junto el partido de Santiago Abascal.

El dirigente socialista se refería así, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, a la protesta convocada por el PP para el 24 de septiembre, dos días antes de que arranque el debate de investidura de Feijóo.

Según López, ese no es un acto contra la amnistía o la autodeterminación, sino contra el PSOE y su líder, Pedro Sánchez. En este contexto, ha reprochado al presidente del PP que "no haya hecho nada" para lograr apoyos a su investidura y se dedique a organizar una manifestación "contra otro candidato que todavía no ha sido designado".

"¿Cómo se come eso? Es una broma si no fuera porque es algo muy serio", ha apostillado, volviendo a acusar a Feijóo de querer "rellenar" con esta protesta su propia "incapacidad" y su "no saber qué hacer". "¿Hay que encajar a Cataluña o no? ¿Hay que reunirse con Junts o no?", ha abundado, incidiendo en que lo que le pasa al PP es que carece de un proyecto para "España real" que es "plural en las ideas y diversa en las identidades".

López ha emplazado a Feijóo a acudir a su debate de investidura para aclarar si tiene algún proyecto para Cataluña y, en contra de lo expresado por Sumar, no cree que el candidato del PP deba renunciar a pedir la confianza de la Cámara.

AZNAR Y AYUSO LE "PINCHAN CON EL ACUYO"

Además, López ha vuelto a cargar contra el expresidente José María Aznar, al que ha acusado de "incitar al enfrentamiento cívico" al señalar que se está poniendo en riesgo la democracia y la integridad de España, en una actitud, a su juicio, que no es "propia" ni "digna" de una persona que ha presidido España.

López también ha recriminado a Feijóo que "obedezca" a quienes como Aznar o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "le pinchan" y le montan "broncas" y "manifestaciones preventivas". "El PP siempre ha jugado a enfrentar a los ciudadanos y los territorios para buscar votos, mientras que el PSOE, con los votos, busca la convivencia y la concordia", ha concluido.