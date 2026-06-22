El PSOE vería "incomprensible" que el CGPJ no expediente al juez Peinado

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la presidenta del partido, Cristina Narbona - PSOE / EVA ERCOLANESE

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera que existen razones "más que suficientes" para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abra expediente al juez instructor del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, y vería "incomprensible" que no lo hiciese.

Así lo ha indicado este lunes la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, en un mensaje publicado en 'X' que ha sido recogido por Europa Press.

"Existen razones más que suficientes para abrir expediente a Peinado. Lo contrario sería incomprensible", ha señalado mientras el órgano de gobierno de los jueces dilucida si toma medidas contra el juez.

Peinado ordenó abrir juicio oral contra la mujer de Pedro Sánchez, a la que impuso como medidas cautelares la entrega de su pasaporte y la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días.

El instructor aprecia riesgo de fuga, que podría producirse, dice, con la ayuda de sus escoltas por orden de sus superiores jerárquicos.

La Comisión Permanente del CGPJ se reunió este lunes y decidió remitir al promotor de la acción disciplinaria a Peinado para que decida si cometió una falta grave con su señalamiento a los agentes que guardan la seguridad de Begoña Gómez.

La 'número tres' del PSOE, además, ha asegurado que "no van a poder" con ellos, lanzando un aviso a quienes cabalgan a "lomos de su desmesura". "Nada va a despistarnos de nuestra tarea, seguir mejorando la vida de la gente", ha zanjado.