Puente acusa a la "derecha política y mediática" de esparcir "bulos conscientes" sobre Adamuz

1046828.1.260.149.20260129123057 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece para dar cuenta del caos ferroviario, en el Senado, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). Puente ha comunicado las novedades sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdob - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado este jueves a la "derecha política y mediática" de esparcir "bulos conscientes" sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), advirtiendo de forma velada al PP de que la desinformación interesada "sólo beneficia" a quienes "no creen en las instituciones" ni en el país.

Durante su comparecencia en el Senado para dar explicaciones sobre los siniestros ferroviarios de Adamuz, en el que fallecieron 45 personas, y Gelida, donde falleció un maquinista, Puente se ha referido a los "numerosos bulos" que han tenido lugar en las redes sociales medios de comunicación.

En ese sentido, el ministro ha llamado la atención sobre una estrategia de "desinformación planificada" que responde a la "irrupción de un neofascismo que busca aniquilar convivencia, minar la confianza de las instituciones el miedo, que es su caldo de cultivo".

DE LOS CARRILES CHINOS AL ABANDONO DE TRENES

"He leído y escuchado auténticas barbaridades, algunas ya con cierta antigüedad, como que derivamos cientos de millones que debían emplearse en el mantenimiento de nuestra red ferroviaria a impulsar el ferrocarril en otros países como Marruecos", ha expresado sobre una operación que, según su versión, constituye una operación de venta de trenes concediendo un préstamo que debe ser reembolsado.

"Son bulos conscientes tras los que se encuentra la derecha política y mediática", ha agregado, mencionado otros "bulos" como que se habían usado "carriles chinos de baja calidad" u "otros materiales low cost" en la renovación del tramo ferroviario Madrid-Sevilla, la rotura de un carril viejo como causa del descarrilamiento o que los trenes auscultadores de las vías "estén abandonados y vandalizados".

"IMAGEN FALSA" DE UN ESTADO QUE "NO FUNCIONA"

Así, se pretende generar la "imagen falsa" de un Estado en el que "nada funciona" y en el que los ciudadanos están "a su suerte" y "desprotegidos", con el objetivo final de hacer "más digeribles" determinados "discursos autoritarios", ha expuesto el ministro.

"Este es el juego de la ultraderecha y lamentablemente a veces de la derecha también, y yo les llamo a la reflexión, porque esto, a los únicos que beneficia, es a los que no creen en nuestras instituciones, a los que no creen en nuestros país", ha zanjado.