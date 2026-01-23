Puente acusa a Feijóo de hacerse eco de "bulos" y dice que la vía se rompió "minutos u horas" antes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atiende a los medios en una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Transportes, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de hacerse eco de bulos después de que este lanzase una batería de preguntas sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo.

El ministro ha ido respondiendo una a una las cuestiones lanzadas por el líder del PP, en una rueda de prensa en al sede del Ministerio este mismo viernes y ha recalcado, que la rotura de la vía, principal hipótesis del descarrilamiento, se tuvo que producir "minutos y horas" antes del suceso y por tanto no se pudo detectar.

Para el ministro, una parte de las preguntas formuladas por Feijóo "se apoyan en bulos que han sido difundidos por los medios de comunicación", según ha reprochado.

NIEGA QUE ADIF PERDIESE EL RASTRO DEL ALVIA

Así, ha negado que el centro de control de Adif situado en Atocha (Madrid) perdiese el rastro del tren Alvia, después de que algunos testigos afirmasen que pasó casi una hora hasta que los equipos de emergencia llegaron hasta el tren, tiempo después de haber llegado al primer tren Iryo.

"El centro de control de Adif nunca pierde el rastro del Alvia. Aparece en todo momento situado en los paneles de control, ocupando un determinado circuito de vía", ha asegurado.

Respecto a la rotura de la vía --hipótesis principal de la investigación en este momento-- dice que tuvo que ser de un carácter "tan leve" que "en ningún momento se interrumpió la corriente que va a través del carril" y que, asegura el ministro, "automáticamente habría activado los sistemas de alarma".

En ese sentido ha asegurado que, con la información que se deriva de la investigación, la rotura de la vía se produjo "en los minutos u horas previos al descarrilamiento" y por tanto "no han dado la cara y no se han podido detectar" previamente.

Puente también ha señalado que el sistema que tiene Adif para tener información puntual sobre el estado de las vías, es el mismo que otros países europeos como Francia, Italia y Alemania porque "todos están controlados por la Agencia Europea del Ferrocarril".

Además ha negado que exista un sistema "arbitrario" para establecer la velocidad sino que está basado en "protocolos y criterios objetivos" y ha reprochado a Feijóo que "no esté atento" a las comunicaciones que hace el Gobierno. "Quizá por eso hablan de falta de información o transparencia, yo creo que es falta de atención", ha lanzado.

EXPLORACIÓN DE VÍAS TODOS LOS DÍAS

El ministro de Transportes también ha explicado que antes de que empiece cada servicio de alta velocidad cada mañana, hay un tren que va por delante "explorando la vía para garantizar que la misma está expedita y se encuentra en perfectas condiciones".

En cuanto a la vía convencional, el primer tren sale a velocidad "más limitada" para poder ir garantizando que la vía se encuentra en las debidas condiciones.

Asimismo ha negado que existan trenes de auscultación que no están en funcionamiento y solamente hay dos de ellos que están en proceso de homologación.

Puente también ha negado que el cargo de director de seguridad de Adif haya estado vacante y siempre lo ha ocupado la misma persona pero se ha cambiado la adscripción y ahora depende de una unidad distinta.